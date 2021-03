Zet OHL zijn Play-off-ambities kracht bij in Mechelen?

Een Leuvense zege in Mechelen dateert al van 2013. Toen wonnen de Leuvenaars maar liefst met 1-5. De enige acteurs die er toen bij waren en die er straks ook bij zijn, zijn Sheldon Bateau en Joachim van Damme. Die eerste zat toen net als vandaag op de bank. Die laatste pakte dan weer rood in 2013, maar kijkt vandaag geblesseerd toe.

vooraf, 15 uur 41. OHL droomt van een heruitgave van 2013. Een Leuvense zege in Mechelen dateert al van 2013. Toen wonnen de Leuvenaars maar liefst met 1-5. De enige acteurs die er toen bij waren en die er straks ook bij zijn, zijn Sheldon Bateau en Joachim van Damme. Die eerste zat toen net als vandaag op de bank. Die laatste pakte dan weer rood in 2013, maar kijkt vandaag geblesseerd toe. .

15:35

vooraf, 15 uur 35. Marc Brys moet de geschorste Hubert missen. Ook bij OHL zien we geen revolutionaire basiself. David Hubert pakte in Eupen de gele kaart teveel en moet vandaag een wedstrijd brommen. Tshimanga bleef in de Oostkantons de hele wedstrijd op de bank, maar mag vandaag starten. Een andere nieuwe naam in de basis is die van Mandela Keita. De 18-jarige middenvelder speelt sinds 2009 bij OHL, maar zat voor vandaag nog nooit in de selectie van het eerste elftal, laat staan in de basis. .