LIVE: KV Mechelen en OHL scoren pareltjes in de strijd om Play-offs

tweede helft, minuut 84. Shved en Storm komen met z'n tweeën tegen één withemd te staan. Alleen is de Oekraïner te vermoeid om nog lucide te kunnen beslissen, waardoor hij op de tegenstander inloopt in plaats van voor de pass te gaan. .

tweede helft, minuut 82. Schrijvers en Tamari leggen een lang uitgesponnen een-twee op de mat. Schrijvers wil iedereen verrassen door meteen te trappen in plaats van voor te zetten, maar verder dan een afzwaaier raakt hij niet. .

OH Leuven

tweede helft, minuut 80. Druijf zet de elfmeter om! Druijf laat zich niet doen door de lange VAR-check na het handspel van Tshimanga. De Nederlander stuurt Romo de verkeerde kant op en trapt de strafschop netjes in het hoekje. .

tweede helft, minuut 79. De bal gaat op de stip! Kan KV Mechelen dit cadeautje uitpakken? Tshimanga is de schlemiel van dienst met zijn ongelukkig handspel. .

Gunt de VAR KV Mechelen een strafschop? Scheids Vergoote luistert naar een stem in zijn oortje. Was er handspel gespot in de vorige fase? Dan kan KV een strafschop krijgen. . tweede helft, minuut 76.