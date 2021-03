LIVE: Doelkansen, maar nog geen doelpunten in Racing Genk - Standard

21:35

rust, 21 uur 35. Rust. Beide teams trekken naar de kleedkamers met de brilscore op het bord. Genk begon gretiger en zag een vrijstaande Onuachu al vrij vroeg een voorzet van Bongonda over doel tikken. Thorstvedt schoot even later een half metertje over. Standard groeide wel in de partij en kon dreigen via Klauss. De grootste kans was voor topschutter Onuachu die na een afstandsschot van Bongonda in de rebound niet kon afwerken. .