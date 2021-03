2e plaats voor Genk? Of remonte van Standard? Volg match straks live

vooraf, 16 uur 40. Live in Sporza op Radio 1. Op deze pagina kunt u de competitiematch vanavond op de voet volgen. Luistert u graag radio? Dan schakelt u Radio 1 in. De Sporza-uitzending begint om 20u. .

16:38

vooraf, 16 uur 38. 2e plaats voor Genk of remonte van Standard? Vanavond openen Genk en Standard de 31e speeldag. Het wordt een repetitie voor de bekerfinale van eind volgende maand, al zullen de twee teams in eerste instantie aan hun rangschikking in de competitie denken. Met een zege wipt Genk (tijdelijk) over Antwerp naar de 2e plaats. Standard is op zoek naar eerherstel. Na een 0 op 9 is de club weggezakt naar plaats 12. Voor een heruitgave van de heenmatch zullen de twee dus passen. Begin dit seizoen werd het 0-0 in Luik. .