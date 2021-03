Openingsgoal Ngoy is hoogtepunt van makkelijke zege van Eupen tegen Kortrijk

KAS Eupen - KV Kortrijk in een notendop:

Eupen domineert de eerste helft, maar scoort niet

Eupen leek het mislopen van de bekerfinale al verteerd te hebben, want de thuisploeg begon enthousiast aan de wedstrijd. Prevljak was in het openingskwartier twee keer dicht bij de 1-0, maar vond telkens KVK-doelman Ilic op zijn weg.

Na die sterke start nam de dreiging van Eupen wat af, al bleef de thuisploeg de regie over de wedstrijd wel strak in handen houden. De bezoekers kwamen er maar heel moeilijk uit en kregen in de eerste helft geen enkele bal tussen de palen, ondanks een paar schuchtere pogingen van Gano en Chevalier.