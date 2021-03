LIVE: Eupen leidt tegen Kortrijk dankzij fraaie goal van Ngoy

Meteen na de misser van Gano is het aan de overkant wel raak. Ngoy knijpt naar binnen vanaf de linkerkant en jaagt de bal met z'n rechter enig mooi in de bovenhoek. De 1-0 is verdiend, al had het hier net zo goed 0-1 kunnen staan, als Gano wat koelbloediger was geweest.