Laat doelpunt tegen Cercle houdt Gentse hoop op play-offs levend

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Gent pakt drie gouden punten! Gent kreeg maar geen barst in het pantser van Cercle en kwam goed weg met een bal tegen de paal van Hoggas. Uiteindelijk was een strafschop in twee tijden nodig om de drie punten thuis te houden.

90+2' Bolat haalt opgelucht adem. Bolat komt met de schrik vrij! Denkey kopt een goeie bal van Hoggas achterwaarts naar doel. Gelukkig voor Bolat valt die bal pardoes in zijn handen. tweede helft, minuut 92.

90' tweede helft, minuut 90. Dekuyper wil Tissoudali met beide handen neertrekken, maar de Nederlander overleeft die aanslag. Via Vadis gaat het bijna naar Nurio, maar Biancone steekt er nog net zijn dikke teen tussen.

87' tweede helft, minuut 87. Het wordt Tissoudali. Die lijkt vol in de muur te trappen, maar die opent magischerwijze. Gelukkig voor Didillon is de deviatie in de muur klein genoeg om nog te kunnen corrigeren.

86' tweede helft, minuut 86. Marreh zet de een-twee op, maar wordt dan afgestopt door Pavlovic. Dat levert Gent een erg interessante vrije trap op. Spek naar de bek van Kums, Vadis en Tissoudali?

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KAA Gent, Sulayman Marreh erin, Roman Jaremtsjoek eruit wissel Roman Jaremtsjoek Sulayman Marreh

85' Gele kaart voor Sven Kums van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 85 Sven Kums KAA Gent

85' tweede helft, minuut 85. Kums gaat op de bon voor een stevige charge aan het adres van Hotic. Wat kan Cercle nog in de laatste 10 minuten? De blessure van Arslanagic zal veel extra tijd opleveren.

84' tweede helft, minuut 84. Didillon gaat aan het klungelen. Even een heet standje bij Cercle. Didillon wint het sprintduel van Tissoudali, maar trapt de bal recht in de voeten van Odjidja. Die ontwijkt enkele tackles en geeft de bal af, maar daar loopt het spaak.

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Nurio, net nog een strafschop versierd, gaat neer nadat hij een voorzet vol in de nier krijgt. Al lijkt het enkele tellen later wel goed mee te vallen.

82' tweede helft, minuut 82.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Alessio Castro-Montes van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Cercle Brugge einde 1 0

81' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 81 door Alessio Castro-Montes van KAA Gent. penalty gemist KAA Gent Cercle Brugge einde 0 0

81' tweede helft, minuut 81. Castro-Montes scoort in twee tijden! Bijna loopt het nog mis voor Gent! Castro-Montes trapt zijn elfmeter centraal op Didillon, maar in de rebound lukt het dan toch!

80' tweede helft, minuut 80. Strafschop voor Gent! Nurio duikt de zestien in en gaat dan over het been van Vitinho. De bal gaat op de stip!

78' tweede helft, minuut 78. Kums pakt Biancone hard aan op de zijlijn en die laatste schreeuwt het uit. Een tik op de knie is nooit aangenaam.

77' De botsing van Arslanagic in het begin van de tweede helft. tweede helft, minuut 77.