LIVE: Lamkel Zé zet Antwerp op voorsprong na Brugse aarzeling

15' eerste helft, minuut 15. Kopbal van Dost. Daar is de eerste kans voor Club, en ze is van Nederlandse makelij. Vormer verzorgt de voorzet, Dost snijdt naar de eerste paal en knikt voorlangs. . Kopbal van Dost Daar is de eerste kans voor Club, en ze is van Nederlandse makelij. Vormer verzorgt de voorzet, Dost snijdt naar de eerste paal en knikt voorlangs.

13' eerste helft, minuut 13. Verrassende ontwikkeling in Jan Breydel. Club Brugge heeft nog geen ruimte gekregen. Tom Boudeweel. Verrassende ontwikkeling in Jan Breydel. Club Brugge heeft nog geen ruimte gekregen. Tom Boudeweel

12' eerste helft, minuut 12. We bekijken de 0-1 nog eens. Kossounou en Mechele zien Vormer aanstalten maken om de bal te onderscheppen, maar die trekt zijn voetje terug. Daardoor gaat de poort open voor LZ7. . We bekijken de 0-1 nog eens. Kossounou en Mechele zien Vormer aanstalten maken om de bal te onderscheppen, maar die trekt zijn voetje terug. Daardoor gaat de poort open voor LZ7.

10' eerste helft, minuut 10. Gelukje voor Antwerp! De Wolf trapt een mislukte uittrap door het hart van de Brugse verdediging. Lamkel Zé heeft het deze keer goed gezien, stoomt door en prikt de bal onder Mignolet in doel. Bizar! . Gelukje voor Antwerp! De Wolf trapt een mislukte uittrap door het hart van de Brugse verdediging. Lamkel Zé heeft het deze keer goed gezien, stoomt door en prikt de bal onder Mignolet in doel. Bizar!

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Didier Lamkel Ze van Antwerp. 0, 1. goal Club Brugge Antwerp 16' 0 1

7' eerste helft, minuut 7. Lamkel Zé zeurt omdat een hoge bal over zijn hoofd vliegt. Even later komt hij zelf niet snel genoeg naar een bal die in zijn voeten gespeeld wordt. Zulke dingen kun je beter aan Mbokani overlaten, maar die is er vandaag niet bij. . Lamkel Zé zeurt omdat een hoge bal over zijn hoofd vliegt. Even later komt hij zelf niet snel genoeg naar een bal die in zijn voeten gespeeld wordt. Zulke dingen kun je beter aan Mbokani overlaten, maar die is er vandaag niet bij.

5' eerste helft, minuut 5. Behoedzaam begin. Niemand heeft zin om vroeg in de wedstrijd risico's te nemen. . Behoedzaam begin Niemand heeft zin om vroeg in de wedstrijd risico's te nemen.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste minuten brengen wat je ervan kon verwachten. Club Brugge zoekt naar gaatjes met zijn combinatievoetbal, Antwerp probeert het verticaal. . De eerste minuten brengen wat je ervan kon verwachten. Club Brugge zoekt naar gaatjes met zijn combinatievoetbal, Antwerp probeert het verticaal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Spannend kan je de titelstrijd al een poosje niet meer noemen. Loopt Club Brugge straks 22 punten uit op zijn eerste achtervolger, of houdt Antwerp de ploegen achter zich op afstand? . Aftrap Spannend kan je de titelstrijd al een poosje niet meer noemen. Loopt Club Brugge straks 22 punten uit op zijn eerste achtervolger, of houdt Antwerp de ploegen achter zich op afstand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:19 vooraf, 13 uur 19. Er zijn momenten geweest waarin Club Brugge getoond heeft dat het te pakken is. Maar er zijn ook andere momenten geweest... Frank Vercauteren. Er zijn momenten geweest waarin Club Brugge getoond heeft dat het te pakken is. Maar er zijn ook andere momenten geweest... Frank Vercauteren

13:04 vooraf, 13 uur 04. Club Brugge zal vooral op zijn elan willen doorgaan. Sinds tweede kerstdag pakte het 34 op 36 in de competitie. Enkel Charleroi kon de leider in 2021 punten afhandig maken. . Club Brugge zal vooral op zijn elan willen doorgaan. Sinds tweede kerstdag pakte het 34 op 36 in de competitie. Enkel Charleroi kon de leider in 2021 punten afhandig maken.

12:55 vooraf, 12 uur 55. Natuurlijk is Antwerp nog titelkandidaat. We moeten blijven doorgaan. We rekenen nu nog niet. Philippe Clement. Natuurlijk is Antwerp nog titelkandidaat. We moeten blijven doorgaan. We rekenen nu nog niet. Philippe Clement