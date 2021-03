Antwerp stuurt een signaal naar de concurrentie en trekt een beetje aan het shirt van Club Brugge

Antwerp maakt dankbaar gebruik van gelukje

Door die meevaller kon Antwerp zijn spelletje nog meer uitgesproken spelen. Club liet zich meeslepen in het ruwe voetbal van Haroun en Verstraete en maakte niet genoeg vaart om de bezoekers in verlegenheid te brengen. Een lastige kopbal van Dost vloog nipt voorlangs en was het beste wat Club kon brengen. Een flauwe plaatsbal van Rits en een geschampte kopbal van Vanaken stelden weinig voor.

Dat hadden ze bij Club Brugge natuurlijk ook in de smiezen, dus kregen we een behoedzame openingsfase waarin alles keurig dichtgemetseld werd. Plots viel de hemel op de Brugse hoofden. Een mislukte uittrap van De Wolf botste voorbij Vormer en verraste Mechele en Kossounou. Lamkel Zé snelde erachteraan en prikte de 0-1 onder Mignolet.

Na de ruime zege tegen Gent wijzigde Clement, die toen vooral te klagen had over de prestatie in de eerste helft, zijn elftal toch op vier plaatsen. Antwerp miste Mbokani, maar recupereerde Haroun. Vercauteren moest dus niet lang zoeken naar de tactische insteek: diep inzakken en snel proberen uit te breken met Lamkel Zé.

Club Brugge haalt niet het vereiste niveau

De eerste helft eindigde met een mokerslag voor Club Brugge. Een onherkenbaar slome Mata trapte Batubinsika aan in de zestien en gaf een strafschop weg. Een dure fout, want Refaelov joeg de bal kurkdroog in de winkelhaak. Antwerp kon de zege al ruiken met die dubbele voorsprong.

Ook na de rust liet Club zich al te veel meezuigen in het potige spel van Antwerp. The Great Old bleef verdedigend haast vlekkeloos spelen, al was er toch een helpende hand van Dame Fortuna nodig. Nadat Lang op De Wolf had geschoten, stierf een uithaal van Vanaken op de onderkant van de lat. Club kon niet voortbouwen op die dubbele kans en liet het momentum snel weer uit zijn handen glippen.

In het slot ving Antwerp de weinig overtuigende Brugse aanvalsgolven simpel op. De wedstrijd kreeg nog een nare nasmaak voor blauw-zwart, want een opgehitste Lang werd nog uitgesloten na zijn tweede gele kaart.

Deze wedstrijd zal meer dan waarschijnlijk maar een voetnoot zijn in het titelverhaal van Club Brugge, maar voor Antwerp is de driepunter op Jan Breydel van goudwaarde. Het mag zich bijna zeker opmaken voor deelname aan Play-off I en geeft zijn concurrenten een verwittiging die kan tellen.