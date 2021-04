LIVE: Beerschot speelt met vuur, Charleroi maakt verdiend gelijk

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Beerschot, Blessing Eleke erin, Musashi Suzuki eruit wissel Musashi Suzuki Blessing Eleke

77' tweede helft, minuut 77. Een misverstand met Bakkali zet Teodorczyk op weg, maar de Pool heeft zijn torinstinct nog altijd niet gevonden. . Een misverstand met Bakkali zet Teodorczyk op weg, maar de Pool heeft zijn torinstinct nog altijd niet gevonden.

74' tweede helft, minuut 74. Eindelijk slaat Beerschot eens terug. Bakkali krult scherp voor doel, Van den Bergh kopt een metertje naast. Hier zat meer in. . Eindelijk slaat Beerschot eens terug. Bakkali krult scherp voor doel, Van den Bergh kopt een metertje naast. Hier zat meer in.

71' tweede helft, minuut 71. Vraag is nu of Charleroi deze lijn kan en wil doortrekken. Een puntje is in principe te weinig met de laatste speelrondes in het vooruitzicht. Maar een gelijkspel is natuurlijk nog altijd beter dan een nederlaag... . Vraag is nu of Charleroi deze lijn kan en wil doortrekken. Een puntje is in principe te weinig met de laatste speelrondes in het vooruitzicht. Maar een gelijkspel is natuurlijk nog altijd beter dan een nederlaag...

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Shamar Nicholson van Charleroi. 1, 1. goal Beerschot Charleroi 78' 1 1

70' tweede helft, minuut 70. Gelijkmaker! Deze keer staat Vanhamel aan de grond genageld. Beerschot roept het ook over zich af. Het kruipt achteruit en Nicholson kopt krachtig in de hoek: 1-1. Dat is ook verdiend gezien het spelbeeld. . Gelijkmaker! Deze keer staat Vanhamel aan de grond genageld. Beerschot roept het ook over zich af. Het kruipt achteruit en Nicholson kopt krachtig in de hoek: 1-1. Dat is ook verdiend gezien het spelbeeld.

66' Vanhamel! Beerschot speelt met vuur, maar kan rekenen op zijn sluitstuk. Gholizadeh houdt zijn knal van dichtbij laag en hard, Vanhamel leest het schot uitstekend. . tweede helft, minuut 66. Vanhamel! Beerschot speelt met vuur, maar kan rekenen op zijn sluitstuk. Gholizadeh houdt zijn knal van dichtbij laag en hard, Vanhamel leest het schot uitstekend.

64' tweede helft, minuut 64. De bezoekers voeren de druk stelselmatig op. Van den Bergh glijdt een scherpe cross van Van Cleemput in corner. . De bezoekers voeren de druk stelselmatig op. Van den Bergh glijdt een scherpe cross van Van Cleemput in corner.

62' tweede helft, minuut 62.

61' tweede helft, minuut 61. Bakkali en Gholizadeh strijden om de bal

59' tweede helft, minuut 59. Charleroi is hongerig, maar de voorhoede moet toch beter kunnen dan dit. Fall knalt nogal onbeholpen over. . Charleroi is hongerig, maar de voorhoede moet toch beter kunnen dan dit. Fall knalt nogal onbeholpen over.

58' tweede helft, minuut 58. Bakkali wordt randje buitenspel weggestuurd, maar Kayembe is net op tijd terug om hem het leven zuur te maken. . Bakkali wordt randje buitenspel weggestuurd, maar Kayembe is net op tijd terug om hem het leven zuur te maken.

57' 15 goals, 16 assists. tweede helft, minuut 57. 15 goals, 16 assists. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1379859337481482247

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Charleroi, Lukasz Teodorczyk erin, Kaveh Rezaei eruit wissel Kaveh Rezaei Lukasz Teodorczyk

53' tweede helft, minuut 53. Slangenmens Brogno . Brogno heeft een skivakantie geboekt en waagt zich aan een slalom. Hij blijft haken bij een poortje, maar Lardot staat er met zijn neus op en staat de tegenstoot van Charleroi toe. Die kopt Gholizadeh over. . Slangenmens Brogno Brogno heeft een skivakantie geboekt en waagt zich aan een slalom. Hij blijft haken bij een poortje, maar Lardot staat er met zijn neus op en staat de tegenstoot van Charleroi toe. Die kopt Gholizadeh over.

51' tweede helft, minuut 51. Charleroi staat meer en meer zijn mannetje, ook in de duels. Fall neemt de bal niet goed mee, maar vindt nog bijna Nicholson. Hij maait Frans tegen de grond. . Charleroi staat meer en meer zijn mannetje, ook in de duels. Fall neemt de bal niet goed mee, maar vindt nog bijna Nicholson. Hij maait Frans tegen de grond.

47' tweede helft, minuut 47. We krijgen een eerste strafschopverzoek. Holzhauser incasseert een forse kwak in de zestien, maar ref Lardot wuift de gebaren bij de thuisspelers weg. Dessoleil deed de deur professioneel dicht, zullen we dan maar zeggen. . We krijgen een eerste strafschopverzoek. Holzhauser incasseert een forse kwak in de zestien, maar ref Lardot wuift de gebaren bij de thuisspelers weg. Dessoleil deed de deur professioneel dicht, zullen we dan maar zeggen.

47' tweede helft, minuut 47.

46' tweede helft, minuut 46. De sterkhouders van Charleroi waren onzichtbaar in de eerste helft. Staan ze nu wel op? Ook bij een nederlaag is een plaats in de top 8 niet uitgesloten, maar dan wordt het wel bibberen en rekenen. . De sterkhouders van Charleroi waren onzichtbaar in de eerste helft. Staan ze nu wel op? Ook bij een nederlaag is een plaats in de top 8 niet uitgesloten, maar dan wordt het wel bibberen en rekenen.