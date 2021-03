Anderlecht en Zulte Waregem strijden voor play-offtickets

Fase per fase

Fase per fase

Bruno staat niet aan de aftrap omdat hij enkele trainingen gemist heeft door de geboorte van zijn zoontje.

Opstelling Zulte Waregem. Dury verrast door zijn topschutter Bruno op de bank te zetten. Ook tweede spits Chory wordt vervangen, want Vossen en Sylla vormen het duo vooraan. De Bock komt ook in de ploeg, net als de jonge Van Hecke. Die depanneert centraal in het middenveld.

Opstelling Anderlecht. Kompany zet de schaar in het elftal dat moest afdruipen in de beker. Michajlitsjenko, Murillo, Trebel, Ashimeru en Verschaeren zijn stuk voor stuk nieuw aan de aftrap. Deze ploeg oogt in elk geval een pak steviger. Kan ze dat ook tonen op het veld?

Zulte Waregem speelde alle competities samen 24 keer in het Astridpark en slechts één keer wist het te winnen. In 2013 maakte Berrier het enige doelpunt. Vorig jaar haalde Anderlecht nog verwoestend uit in dit treffen. Vlak voor het seizoen door COVID-19 werd opgedoekt veegde het Essevee met 7-0 van de mat.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Club Brugge is bijna achter de horizon verdwenen, maar achter de leider is het zowat overal drummen geblazen. Anderlecht heeft nood aan punten om Play-off I te halen en ook Zulte Waregem acht zich zeker niet kansloos om met de grote jongens mee te doen. Deze wedstrijd kan het seizoen van Essevee maken en dat van paars-wit helemaal kraken. Druk op de ketel dus! . Vooraf Club Brugge is bijna achter de horizon verdwenen, maar achter de leider is het zowat overal drummen geblazen. Anderlecht heeft nood aan punten om Play-off I te halen en ook Zulte Waregem acht zich zeker niet kansloos om met de grote jongens mee te doen. Deze wedstrijd kan het seizoen van Essevee maken en dat van paars-wit helemaal kraken. Druk op de ketel dus!