Anderlecht draait een achterstand om in een soepele overwinning

Vincent Kompany was tevreden, maar niet uitgelaten. "Dit is het Anderlecht dat we moeten zien. De jongens hebben vandaag gedaan wat ze moesten doen. We hadden uiteraard meer kunnen scoren, maar we hebben kansen gecreëerd en dat is de prioriteit."

"We hebben weinig of niks weggegeven en mooi voetbal laten zien. Jonge, vinnige gasten die allemaal aan de bal wilden komen. Heel veel loopacties ook waardoor de tegenstander moeilijk de ruimtes kon bespelen. Uiteindelijk was het een echt positieve prestatie, maar het is niet meer dan drie punten", bleef de coach van Anderlecht nuchter.

Wat was nu het verschil met de voorbije weken? "We hebben natuurlijk aanpassingen gemaakt. Zulte is geen ploeg die een laag blok zet, maar we creëren te vaak te weinig kansen tegen ploegen die goed georganiseerd spelen, en zo'n ploeg is Zulte wel. We zitten al een tijdje te sleutelen om te kijken hoe we meer dreiging kunnen brengen met de spelers die we hebben. Dat was vandaag zeker het geval."

"We hebben geen vijf Gouden Schoenen in onze ploeg. Dit is een groep die kwaliteiten heeft en dat moeten ze tonen op het veld. Als de vorm en het vertrouwen er zijn, is dit een ploeg die dingen kan die niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar het blijft een ploeg met spelers die nog enorm veel progressiemarge hebben, een ploeg die je de hele tijd moet blijven pushen", besloot Kompany.