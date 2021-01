Zulte Waregem trekt goede lijn met wat moeite door naar 2021 tegen Moeskroen

Jelle Vossen deed enkel het eerste kwartier mee, maar maakte wel de enige goal. "Daar was ik uiteraard heel blij mee. We wisten dat het een moeilijke partij ging worden. Als je dan op voorsprong kan komen, geeft dat een geweldig voordeel. Achteraf was het heel zuur dat ik er zo snel af moest."

"Ik voelde een soort knak in mijn hamstring. Het is de eerste keer dat ik op die manier een blessure meemaak. Ik kan de ernst moeilijk inschatten, maar vrees dat het een scheurtje gaat zijn. Maandag zullen we wel nog verdere onderzoeken doen", hield de spits van Zulte Waregem zijn hart vast.

"Dit zijn net de leukste periodes voor een voetballer: wedstrijden die elkaar snel opvolgen. We zitten in een goede flow en dat doelpuntje gaf een positief gevoel. Dan wil je die lijn kunnen doortrekken, maar dat zal nu misschien lastig zijn."

Essevee had vandaag geen overschot. "In de tweede helft was het puur voor het resultaat spelen. We weten dat het moeilijk voetballen is op dit veld. Dan is het bibberen, want iedere bal kan verkeerd vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Dit zijn drie heel belangrijke punten."

"Als we de laatste weken bekijken, hebben we een mooie reeks kunnen neerzetten", benadrukte Vossen de 9 op 9. "Dat was nodig ne onze slechte seizoensstart. Laat ons hopen dat we nu definitief vertrokken zijn. Volgende week is het weer een belangrijke wedstrijd."