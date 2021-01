Zet Zulte Waregem zijn opmars voort tegen Moeskroen?

15:45

vooraf, 15 uur 45. Recente ontmoetingen. Moeskroen kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de voorbije jaren. Het is drie wedstrijden ongeslagen in het Regenboogstadion. In 2018-19 werd het twee keer 2-2 en vorig seizoen ging Zulte Waregem met 1-2 de boot in. De onderlinge confrontatie van dit seizoen werd dan weer gewonnen door Essevee. Eind augustus maakte Seck de enige goal op Le Canonnier. .