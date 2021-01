LIVE: Vossen helpt Zulte Waregem op voorsprong, maar valt dan geblesseerd uit

Fase per fase

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Zulte Waregem, Nikolaos Kainourgios erin, Bassem Srarfi eruit wissel Bassem Srarfi Nikolaos Kainourgios

86' tweede helft, minuut 86. Nog vijf minuutjes. Invaller Srarfi wordt zelf gewisseld voor Kainourgios. . Nog vijf minuutjes Invaller Srarfi wordt zelf gewisseld voor Kainourgios.

84' tweede helft, minuut 84. Er komt meer ruimte voor Zulte Waregem om op de tegenaanval te spelen. Moeskroen speelt met een pak aanvallers, maar blijft voorlopig tandeloos. . Er komt meer ruimte voor Zulte Waregem om op de tegenaanval te spelen. Moeskroen speelt met een pak aanvallers, maar blijft voorlopig tandeloos.

84' Gele kaart voor Bassem Srarfi van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 84 Bassem Srarfi Zulte Waregem

81' tweede helft, minuut 81. Bruno heeft vandaag weinig ballen geraakt. Niet zo vreemd dat het bij deze halve kans helemaal mis gaat. Zijn verre lob valt meters naast. . Bruno heeft vandaag weinig ballen geraakt. Niet zo vreemd dat het bij deze halve kans helemaal mis gaat. Zijn verre lob valt meters naast.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Xadas eruit wissel Xadas Imad Faraj

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Alessandro Ciranni eruit wissel Alessandro Ciranni Beni Badibanga

79' tweede helft, minuut 79. Aanvoerder Ciranni en Xadas haasten zich naar de bank. Simao zet alles op alles en brengt Faraj en Badibanga. . Aanvoerder Ciranni en Xadas haasten zich naar de bank. Simao zet alles op alles en brengt Faraj en Badibanga.

78' Pech voor Gnohéré. Gnohéré gebruikt zijn bonkige lijf en draait zich vrij. Hij vuurt een machtig schot af dat tegen de paal uiteenspat en in de rebound kan Da Costa ook al niet afwerken. Moeskroen verdient meer, al was het maar voor zijn inzet. . tweede helft, minuut 78. Pech voor Gnohéré Gnohéré gebruikt zijn bonkige lijf en draait zich vrij. Hij vuurt een machtig schot af dat tegen de paal uiteenspat en in de rebound kan Da Costa ook al niet afwerken. Moeskroen verdient meer, al was het maar voor zijn inzet.

76' Gele kaart voor Omar Govea van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 76 Omar Govea Zulte Waregem

72' tweede helft, minuut 72. Hoge ballen. Beide ploegen proberen het nu met opportunistische lange ballen. Het is niet om aan te zien en het levert ook amper iets op. . Hoge ballen Beide ploegen proberen het nu met opportunistische lange ballen. Het is niet om aan te zien en het levert ook amper iets op.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Excel Moeskroen, Darly N'Landu erin, El Hadji Gueye eruit wissel El Hadji Gueye Darly N'Landu

70' tweede helft, minuut 70. Govea infiltreert handig, maar zet dan te veel kracht achter zijn voorzet. Bruno kan er niks mee aanvangen. . Govea infiltreert handig, maar zet dan te veel kracht achter zijn voorzet. Bruno kan er niks mee aanvangen.

68' tweede helft, minuut 68. Gueye, die zijn eerste wedstrijd op dit niveau speelt, ligt naast de lijn met krampen. Dat is toch vroeg voor zo'n jonge snaak. . Gueye, die zijn eerste wedstrijd op dit niveau speelt, ligt naast de lijn met krampen. Dat is toch vroeg voor zo'n jonge snaak.

64' tweede helft, minuut 64. Dury gaat schuiven, want hij haalt Dompé naar de kant voor Pletinckx. Offensief moeten we dus niet al te veel meer verwachten van Zulte Waregem. . Dury gaat schuiven, want hij haalt Dompé naar de kant voor Pletinckx. Offensief moeten we dus niet al te veel meer verwachten van Zulte Waregem.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Zulte Waregem, Ewoud Pletinckx erin, Jean-Luc Dompé eruit wissel Jean-Luc Dompé Ewoud Pletinckx

62' tweede helft, minuut 62. Plaatsbal van Srarfi. Eindelijk Waregems gevaar! Srarfi veinst en dreigt, snijdt naar binnen en streelt zijn plaatsbal een paar centimeter naast de verste paal. . Plaatsbal van Srarfi Eindelijk Waregems gevaar! Srarfi veinst en dreigt, snijdt naar binnen en streelt zijn plaatsbal een paar centimeter naast de verste paal.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Excel Moeskroen, Harlem Gnohéré erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Harlem Gnohéré

60' tweede helft, minuut 60. Bison Gnohéré mag op de defensie van de thuisploeg inbeuken. Hij komt in de plaats van de eerder frêle Olinga. Levert de stijlbreuk iets op? . Bison Gnohéré mag op de defensie van de thuisploeg inbeuken. Hij komt in de plaats van de eerder frêle Olinga. Levert de stijlbreuk iets op?

59' tweede helft, minuut 59. We slepen ons naar het uur. Wanneer toont Essevee nog eens wat? . We slepen ons naar het uur. Wanneer toont Essevee nog eens wat?

56' tweede helft, minuut 56. Weinig verbetering. De schabouwelijke staat van het veld zit er zeker voor wat tussen, maar je mag toch verwachten dat Zulte Waregem in eigen huis iets meer brengt. Moeskroen heeft er meer zin in, maar daar is vandaag te weinig kwaliteit. . Weinig verbetering De schabouwelijke staat van het veld zit er zeker voor wat tussen, maar je mag toch verwachten dat Zulte Waregem in eigen huis iets meer brengt. Moeskroen heeft er meer zin in, maar daar is vandaag te weinig kwaliteit.

52' Gele kaart voor Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 52 Jean-Luc Dompé Zulte Waregem

52' tweede helft, minuut 52. Dompé is na Ciranni de tweede met geel. Hij komt laat ingegleden en bewerkt de enkel van Hocko. Geen vieze fout, en daarom trekt scheids Lardot geen rood/ . Dompé is na Ciranni de tweede met geel. Hij komt laat ingegleden en bewerkt de enkel van Hocko. Geen vieze fout, en daarom trekt scheids Lardot geen rood/

49' tweede helft, minuut 49. Onana mag van redelijk dichtbij koppen. De Kameroener knikt nipt over, en dus blijft het 1-0. Zulte Waregem laat veel toe en moet opletten dat Moeskroen daar niet vroeg of laat echt gebruik van maakt. . Onana mag van redelijk dichtbij koppen. De Kameroener knikt nipt over, en dus blijft het 1-0. Zulte Waregem laat veel toe en moet opletten dat Moeskroen daar niet vroeg of laat echt gebruik van maakt.

47' tweede helft, minuut 47. Xadas probeert het. De eerste poging na de rust is van l'Excel. Xadas kan Bostyn niet verontrusten. . Xadas probeert het De eerste poging na de rust is van l'Excel. Xadas kan Bostyn niet verontrusten.

46' tweede helft, minuut 46. Hopelijk krijgen we na de rust iets meer om ons aan op te warmen. . Hopelijk krijgen we na de rust iets meer om ons aan op te warmen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Zulte Waregem gaat na een eerste helft om snel te vergeten rusten met 1-0. Doelpuntenmaker Vossen viel snel uit, Moeskroen kon zijn relatieve overwicht niet uitdrukken in grote kansen. . Rust Zulte Waregem gaat na een eerste helft om snel te vergeten rusten met 1-0. Doelpuntenmaker Vossen viel snel uit, Moeskroen kon zijn relatieve overwicht niet uitdrukken in grote kansen.

45' Jubileum voor Marcq. Marcq speelt vandaag zijn vijftigste match voor Zulte Waregem. Hij krijgt tijdens de rust een extra klontje suiker in zijn koffie. . eerste helft, minuut 45. Jubileum voor Marcq Marcq speelt vandaag zijn vijftigste match voor Zulte Waregem. Hij krijgt tijdens de rust een extra klontje suiker in zijn koffie.

45' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 45 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

42' eerste helft, minuut 42. Toch een poging. Dompé jast zijn schot bijna het stadion uit. . Toch een poging Dompé jast zijn schot bijna het stadion uit.

40' eerste helft, minuut 40. De bezoekers overleven een scherpe hoekschop van Govea en proberen snel te counteren. Essevee is even in ondertal, maar er komt versterking om het gevaar onschadelijk te maken. . De bezoekers overleven een scherpe hoekschop van Govea en proberen snel te counteren. Essevee is even in ondertal, maar er komt versterking om het gevaar onschadelijk te maken.

36' eerste helft, minuut 36. Deschacht kijkt waakzaam toe hoe Da Costa met een nekslag zijn kopbal in de andere richting probeert te mikken. Een kansloze onderneming voor de Kaapverdische topschutter van Moeskroen. . Deschacht kijkt waakzaam toe hoe Da Costa met een nekslag zijn kopbal in de andere richting probeert te mikken. Een kansloze onderneming voor de Kaapverdische topschutter van Moeskroen.

34' eerste helft, minuut 34. Slappe Srarfi. Dury heeft duidelijk spijt dat hij Srarfi heeft moeten laten invallen. De Tunesiër speelt tegen het nonchalante af en heeft nog niet veel goeds getoond. Zijn coach kan er niet om lachen. . Slappe Srarfi Dury heeft duidelijk spijt dat hij Srarfi heeft moeten laten invallen. De Tunesiër speelt tegen het nonchalante af en heeft nog niet veel goeds getoond. Zijn coach kan er niet om lachen.

34' eerste helft, minuut 34. Een nieuw twijfelgeval, deze keer tussen Bostyn en De Bock, levert Moeskroen nog eens een hoekschop af. De Waregemse luchtmacht weet daar wel raad mee. . Een nieuw twijfelgeval, deze keer tussen Bostyn en De Bock, levert Moeskroen nog eens een hoekschop af. De Waregemse luchtmacht weet daar wel raad mee.

32' eerste helft, minuut 32. Misschien sparen beide ploegen wat energie voor deze drukke maand januari. . Misschien sparen beide ploegen wat energie voor deze drukke maand januari.

30' eerste helft, minuut 30. We zitten nu toch al dik tien minuten naar flauw spel te kijken. Zulte Waregem kan niet voortbouwen op de 1-0, Moeskroen is aanvallend niet doortastend genoeg. . We zitten nu toch al dik tien minuten naar flauw spel te kijken. Zulte Waregem kan niet voortbouwen op de 1-0, Moeskroen is aanvallend niet doortastend genoeg.

25' eerste helft, minuut 25. Stevige botsing. Onana beukt op volle snelheid tegen Deschacht. Het zijn twee bikkels, dus schudden ze de pijn van zich af. . Stevige botsing Onana beukt op volle snelheid tegen Deschacht. Het zijn twee bikkels, dus schudden ze de pijn van zich af.

24' eerste helft, minuut 24. Seck beseft dat zijn slappe voorzet beter had gemoeten, want Bruno liep helemaal alleen voor doel. Het kapotgetrapte veld speelt hier ook een rol. . Seck beseft dat zijn slappe voorzet beter had gemoeten, want Bruno liep helemaal alleen voor doel. Het kapotgetrapte veld speelt hier ook een rol.

21' eerste helft, minuut 21. Silvestre zet zijn lichaam onder de springende Seck. Die laatste verwacht een luchtduel en valt hard op zijn rug. Dat is toch eventjes bekomen. . Silvestre zet zijn lichaam onder de springende Seck. Die laatste verwacht een luchtduel en valt hard op zijn rug. Dat is toch eventjes bekomen.

19' Bostyn herpakt zich. Bostyn maakt absoluut geen zekere indruk. Hij twijfelt alweer om uit zijn doel te komen en geeft Tabekou daardoor de tijd om bij de bal te komen. Er volgt een hoekschop, waarop Bostyn wél uitpakt met een uitstekende save. . eerste helft, minuut 19. Bostyn herpakt zich Bostyn maakt absoluut geen zekere indruk. Hij twijfelt alweer om uit zijn doel te komen en geeft Tabekou daardoor de tijd om bij de bal te komen. Er volgt een hoekschop, waarop Bostyn wél uitpakt met een uitstekende save.

16' eerste helft, minuut 16. Vervanging bij Zulte Waregem, Bassem Srarfi erin, Jelle Vossen eruit wissel Jelle Vossen Bassem Srarfi

16' eerste helft, minuut 16. Bostyn en Marcq spreken niet of slecht met elkaar. Een tegengoal komt er niet van, maar het ziet er knullig uit. . Bostyn en Marcq spreken niet of slecht met elkaar. Een tegengoal komt er niet van, maar het ziet er knullig uit.

15' Exit Vossen. Lelijke tegenvaller voor Jelle Vossen. De doelpuntenmaker grijpt naar zijn dijbeen en gebaart dat zijn wedstrijd afgelopen is. Blessures kan elke ploeg missen als kiespijn in deze drukke tijden. . eerste helft, minuut 15. Exit Vossen Lelijke tegenvaller voor Jelle Vossen. De doelpuntenmaker grijpt naar zijn dijbeen en gebaart dat zijn wedstrijd afgelopen is. Blessures kan elke ploeg missen als kiespijn in deze drukke tijden.

12' eerste helft, minuut 12. Zulte Waregem voetbalt meteen iets gemakkelijker dankzij de voorsprong. . Zulte Waregem voetbalt meteen iets gemakkelijker dankzij de voorsprong.

9' eerste helft, minuut 9. Vossen maakt de 1-0! Seck lijkt zich op de rand van de kleine rechthoek helemaal vast te dribbelen. Op een gekke manier rolt de bal tot bij de volledig vrije Vossen, en die laat zo'n gouden kans niet liggen. De eerste kans is meteen raak voor Essevee. . Vossen maakt de 1-0! Seck lijkt zich op de rand van de kleine rechthoek helemaal vast te dribbelen. Op een gekke manier rolt de bal tot bij de volledig vrije Vossen, en die laat zo'n gouden kans niet liggen. De eerste kans is meteen raak voor Essevee.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem Excel Moeskroen 87' 1 0

8' eerste helft, minuut 8. Kans voor de bezoekers! Een verre bal drijft door de lucht en valt precies op de borst van Tabekou. Bostyn komt aarzelend tussen, maar kan Da Costa toch van een doelpunt houden. Zulte Waregem is nog niet helemaal wakker. . Kans voor de bezoekers! Een verre bal drijft door de lucht en valt precies op de borst van Tabekou. Bostyn komt aarzelend tussen, maar kan Da Costa toch van een doelpunt houden. Zulte Waregem is nog niet helemaal wakker.

5' eerste helft, minuut 5. In een kabbelend begin zorgt Moeskroen voor wat dreiging met opnieuw een hoekschop, deze keer van Xadas. . In een kabbelend begin zorgt Moeskroen voor wat dreiging met opnieuw een hoekschop, deze keer van Xadas.

4' eerste helft, minuut 4. Ingestudeerd of niet, een hoekschop van Ciranni valt aan de eerste paal op de voet van Gueye. De debutant wordt kort gedekt en kan niet juist mikken. . Ingestudeerd of niet, een hoekschop van Ciranni valt aan de eerste paal op de voet van Gueye. De debutant wordt kort gedekt en kan niet juist mikken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zulte Waregem en Moeskroen worden van elkaar gescheiden door 30 km snelweg en zeven puntjes in de stand. Enkel aan dat tweede verschil kan vandaag iets veranderen. Wie pakt de punten in het Regenboogstadion? . Aftrap Zulte Waregem en Moeskroen worden van elkaar gescheiden door 30 km snelweg en zeven puntjes in de stand. Enkel aan dat tweede verschil kan vandaag iets veranderen. Wie pakt de punten in het Regenboogstadion?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:06 vooraf, 16 uur 06. We hebben nu iets meer tijd gehad om details in te oefenen en op krachten te komen. Jorge Simao. We hebben nu iets meer tijd gehad om details in te oefenen en op krachten te komen. Jorge Simao

16:05 vooraf, 16 uur 05. Als we het goed doen in januari, kunnen we ons definitief redden. Franck Dury. Als we het goed doen in januari, kunnen we ons definitief redden. Franck Dury

16:00 vooraf, 16 uur . Door een gele schorsing mist Agouzoul zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Hij was bij Moeskroen de enige veldspeler die alles had gespeeld. Enkel doelman Koffi heeft nu nog een perfect aanwezigheidsrapport. . Door een gele schorsing mist Agouzoul zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Hij was bij Moeskroen de enige veldspeler die alles had gespeeld. Enkel doelman Koffi heeft nu nog een perfect aanwezigheidsrapport.

15:55 vooraf, 15 uur 55. Alle spelers die dit seizoen al scoorden voor Zulte Waregem en beschikbaar zijn, staan vandaag aan de aftrap. Chory ontbreekt door een enkelblessure en Berahino is naar Charleroi verkast. Bruno, Dompé, Vossen, Govea, Deschacht en Seck zijn de zes andere schutters. . Alle spelers die dit seizoen al scoorden voor Zulte Waregem en beschikbaar zijn, staan vandaag aan de aftrap. Chory ontbreekt door een enkelblessure en Berahino is naar Charleroi verkast. Bruno, Dompé, Vossen, Govea, Deschacht en Seck zijn de zes andere schutters.

15:45 vooraf, 15 uur 45. Recente ontmoetingen. Moeskroen kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de voorbije jaren. Het is drie wedstrijden ongeslagen in het Regenboogstadion. In 2018-19 werd het twee keer 2-2 en vorig seizoen ging Zulte Waregem met 1-2 de boot in. De onderlinge confrontatie van dit seizoen werd dan weer gewonnen door Essevee. Eind augustus maakte Seck de enige goal op Le Canonnier. . Recente ontmoetingen Moeskroen kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de voorbije jaren. Het is drie wedstrijden ongeslagen in het Regenboogstadion. In 2018-19 werd het twee keer 2-2 en vorig seizoen ging Zulte Waregem met 1-2 de boot in. De onderlinge confrontatie van dit seizoen werd dan weer gewonnen door Essevee. Eind augustus maakte Seck de enige goal op Le Canonnier.

15:24 vooraf, 15 uur 24. Opstelling Zulte Waregem. De Twitter-account van Zulte Waregem maakt het iedereen gemakkelijk en kleurt zelf de enige aanpassing van Francky Dury in. Dompé verwijst Kainourgios naar de bank. Veel hoeft de thuisploeg niet te schuiven na een knappe 6 op 6. . Opstelling Zulte Waregem De Twitter-account van Zulte Waregem maakt het iedereen gemakkelijk en kleurt zelf de enige aanpassing van Francky Dury in. Dompé verwijst Kainourgios naar de bank. Veel hoeft de thuisploeg niet te schuiven na een knappe 6 op 6.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Opstelling Moeskroen. De bezoekers zijn er vroeg bij met hun opstelling. Het is dan ook een bijzonder korte busrit van Moeskroen naar Waregem. Jorge Simao past zijn ploeg op twee posities aan. Faraj verhuist naar de bank en Agouzoul zit niet in de kern. De vrijgekomen plaatsjes gaan naar Tabekou en Gueye. . Opstelling Moeskroen De bezoekers zijn er vroeg bij met hun opstelling. Het is dan ook een bijzonder korte busrit van Moeskroen naar Waregem. Jorge Simao past zijn ploeg op twee posities aan. Faraj verhuist naar de bank en Agouzoul zit niet in de kern. De vrijgekomen plaatsjes gaan naar Tabekou en Gueye.

15:10 vooraf, 15 uur 10. Vooraf. Begin november zag het er nog benard uit voor Zulte Waregem. De mannen van Dury schurkten gevaarlijk dicht tegen de rode lijn aan, maar sindsdien hebben ze zich flink herpakt. Vanmiddag hebben ze zelfs de linkerkolom in zicht, maar dan moeten ze wel voorbij rode lantaarn Moeskroen. En laat het voor Essevee nu net in thuiswedstrijden tegen staartploegen wel eens mislopen. Bovendien heeft Moeskroen zijn niveau ook al een poosje opgekrikt, al presteert l'Excel nog wat wisselvallig. . Vooraf Begin november zag het er nog benard uit voor Zulte Waregem. De mannen van Dury schurkten gevaarlijk dicht tegen de rode lijn aan, maar sindsdien hebben ze zich flink herpakt. Vanmiddag hebben ze zelfs de linkerkolom in zicht, maar dan moeten ze wel voorbij rode lantaarn Moeskroen. En laat het voor Essevee nu net in thuiswedstrijden tegen staartploegen wel eens mislopen. Bovendien heeft Moeskroen zijn niveau ook al een poosje opgekrikt, al presteert l'Excel nog wat wisselvallig.

15:10 - Vooraf Vooraf, 15 uur 10

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Gianni Bruno, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé Opstelling Zulte Waregem Jean-Luc Dompé, Jelle Vossen, Gianni Bruno, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Daniel Opare, Louis Bostyn

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, El Hadji Gueye, Matías Silvestre, Dimitri Mohamed, Jean Onana, Xadas, Deni Hocko, Serge Tabekou, Nuno Da Costa, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Fabrice Olinga, Nuno Da Costa, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Dimitri Mohamed, Matías Silvestre, El Hadji Gueye, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi