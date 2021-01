LIVE: Nieuwkomer Dost trapt Club al snel op voorsprong

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rusten geblazen! We gaan rusten en daar zullen ze vooral bij STVV blij mee zijn. Club was voor de rust een maatje te groot en kwam dankzij de Nederlandse connectie Dost-Lang al op een dubbele voorsprong. . Rusten geblazen! We gaan rusten en daar zullen ze vooral bij STVV blij mee zijn. Club was voor de rust een maatje te groot en kwam dankzij de Nederlandse connectie Dost-Lang al op een dubbele voorsprong.

42' eerste helft, minuut 42. Voor Sint-Truiden gaat het bij momenten een aantal tikken te snel. Zelfs tijdens het uitvoetballen worden ze vaak te makkelijk uitgekleed. . Voor Sint-Truiden gaat het bij momenten een aantal tikken te snel. Zelfs tijdens het uitvoetballen worden ze vaak te makkelijk uitgekleed.

42' Gele kaart voor Brandon Mechele van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 42 Brandon Mechele Club Brugge

41' eerste helft, minuut 41. Het eerste geel is een feit! Brüls snelt aan de achterlijn voorbij Mechele, die een professionele fout maakt en de kaart er bijneemt. . Het eerste geel is een feit! Brüls snelt aan de achterlijn voorbij Mechele, die een professionele fout maakt en de kaart er bijneemt.

36' eerste helft, minuut 36. Vormer heeft iets moois in gedachten en lanceert Lang, maar Schmidt heeft alles goed doorzien en komt autoritair plukken. . Vormer heeft iets moois in gedachten en lanceert Lang, maar Schmidt heeft alles goed doorzien en komt autoritair plukken.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Noa Lang van Club Brugge. 0, 2. goal STVV Club Brugge rust 0 2

35' eerste helft, minuut 35. Lang rondt de heerlijke dribbel van Diatta af! Diatta kapt Cacace helemaal dol voor hij teruglegt op de inlopende Lang. Via een Truiens lijf verdwijnt de bal in doel en staat het 0-2! . Lang rondt de heerlijke dribbel van Diatta af! Diatta kapt Cacace helemaal dol voor hij teruglegt op de inlopende Lang. Via een Truiens lijf verdwijnt de bal in doel en staat het 0-2!

34' eerste helft, minuut 34. STVV komt goed weg! Club verovert de bal op de veld van de tegenstander. Dost geeft perfect mee met Lang, die zijn schot net in hoekschop ziet verdwijnen via de tackle van Buatu! Hier komt STVV goed weg, al was de initiële tackle van Club ook niet helemaal zuiver. . STVV komt goed weg! Club verovert de bal op de veld van de tegenstander. Dost geeft perfect mee met Lang, die zijn schot net in hoekschop ziet verdwijnen via de tackle van Buatu! Hier komt STVV goed weg, al was de initiële tackle van Club ook niet helemaal zuiver.

29' eerste helft, minuut 29. Sint-Truiden doet ook nog mee, hoor. Onder druk krijgt Suzuki de bal toch onder controle. De Japanner draait en trapt al vallend, waardoor Mignolet uiteindelijk makkelijk kan oprapen. . Sint-Truiden doet ook nog mee, hoor. Onder druk krijgt Suzuki de bal toch onder controle. De Japanner draait en trapt al vallend, waardoor Mignolet uiteindelijk makkelijk kan oprapen.

28' eerste helft, minuut 28. Club legt even West-Vlaams tiki-taka op de mat met een heerlijke snelle combinatie over de grond. Deze actie had meer verdiend dan een hoekschop. . Club legt even West-Vlaams tiki-taka op de mat met een heerlijke snelle combinatie over de grond. Deze actie had meer verdiend dan een hoekschop.

26' eerste helft, minuut 26. Mata kiest voor de snelste route naar doel en lanceert Diatta. Die legt prima terug tot bij Lang, die geïntimideerd is door een glijdende tackle en niet durft trappen. . Mata kiest voor de snelste route naar doel en lanceert Diatta. Die legt prima terug tot bij Lang, die geïntimideerd is door een glijdende tackle en niet durft trappen.

24' eerste helft, minuut 24. Dost kan net niet koppen! Na een lang uitgesponnen aanval kan Lang de bal voor doel krullen. Dost komt aardig ingelopen, maar komt een fractie van een seconde te laat om te kunnen koppen! . Dost kan net niet koppen! Na een lang uitgesponnen aanval kan Lang de bal voor doel krullen. Dost komt aardig ingelopen, maar komt een fractie van een seconde te laat om te kunnen koppen!

21' eerste helft, minuut 21. De Ketelaere zoekt opnieuw naar de dubbele meter van Dost, maar de Nederlander gaat net onder de bal door. In zijn rug staat Vormer klaar, maar zijn schot verdwijnt in hoekschop. . De Ketelaere zoekt opnieuw naar de dubbele meter van Dost, maar de Nederlander gaat net onder de bal door. In zijn rug staat Vormer klaar, maar zijn schot verdwijnt in hoekschop.

21' eerste helft, minuut 21. Club zet de thuisploeg tijdens het uitvoetballen onder druk en dat levert wat op, want Schmidt moet de bal over de zijlijn trappen. . Club zet de thuisploeg tijdens het uitvoetballen onder druk en dat levert wat op, want Schmidt moet de bal over de zijlijn trappen.

18' eerste helft, minuut 18. Het kan niet altijd raak zijn. De Ketelaere wil Dost nog eens aanspelen, maar zijn verre voorzet waait over alles en iedereen naar de andere flank. . Het kan niet altijd raak zijn. De Ketelaere wil Dost nog eens aanspelen, maar zijn verre voorzet waait over alles en iedereen naar de andere flank.

16' eerste helft, minuut 16. De hoekschop van Club wordt weggekopt door Suzuki. Diatta pikt de bal gretig op en trapt meteen op doel, maar de lage glijder van de Senegalees vormt geen probleem voor Schmidt. . De hoekschop van Club wordt weggekopt door Suzuki. Diatta pikt de bal gretig op en trapt meteen op doel, maar de lage glijder van de Senegalees vormt geen probleem voor Schmidt.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Bas Dost van Club Brugge. 0, 1. goal STVV Club Brugge rust 0 1

13' eerste helft, minuut 13. Dost opent al snel zijn rekening! De Ketelaere lobt de bal heerlijk in de loop van Bas Dost, die de bal meteen op de slof neemt en al na 12 minuten zijn conto opent in de JPL! . Dost opent al snel zijn rekening! De Ketelaere lobt de bal heerlijk in de loop van Bas Dost, die de bal meteen op de slof neemt en al na 12 minuten zijn conto opent in de JPL!

11' eerste helft, minuut 11. Dost kan ook als bliksemafleider fungeren, bewijst hij hier. Diatta's voorzet gaat achter Dost door, die in de gaten wordt gehouden door drie verdedigers. Daardoor kan Lang inlopen en trappen, maar zijn poging gaat hoog over. . Dost kan ook als bliksemafleider fungeren, bewijst hij hier. Diatta's voorzet gaat achter Dost door, die in de gaten wordt gehouden door drie verdedigers. Daardoor kan Lang inlopen en trappen, maar zijn poging gaat hoog over.

8' eerste helft, minuut 8. Ook aan de overkant wordt er een voorzet afgeleverd. Aan dezelfde kans verstuurt De Ketelaere een voorzet naar Dost. Of dat was toch de bedoeling, want deze bal belandt in het zijnet. . Ook aan de overkant wordt er een voorzet afgeleverd. Aan dezelfde kans verstuurt De Ketelaere een voorzet naar Dost. Of dat was toch de bedoeling, want deze bal belandt in het zijnet.

7' eerste helft, minuut 7. Suzuki kan bijna koppen! De bal wordt vanop rechts voorgebracht en vlak voor de neus van Mignolet komt Suzuki plots opduiken. De Japanner kan er net niet bij en dat is goed nieuws voor Club. Vanop een meter voor doel had de Japanner zeker niet gemist. . Suzuki kan bijna koppen! De bal wordt vanop rechts voorgebracht en vlak voor de neus van Mignolet komt Suzuki plots opduiken. De Japanner kan er net niet bij en dat is goed nieuws voor Club. Vanop een meter voor doel had de Japanner zeker niet gemist.

6' eerste helft, minuut 6. Rits stuurt de bal bijna door het kleinste gaatje in de loop van Lang, maar Durkin zit er nog nét tussen. . Rits stuurt de bal bijna door het kleinste gaatje in de loop van Lang, maar Durkin zit er nog nét tussen.

4' eerste helft, minuut 4. Een vuurtoren voorin, daar moet Mata gebruik van maken. Van ver gooit hij de bal voor doel, maar Bas Dost wordt in de verste verte niet bereikt. . Een vuurtoren voorin, daar moet Mata gebruik van maken. Van ver gooit hij de bal voor doel, maar Bas Dost wordt in de verste verte niet bereikt.

3' eerste helft, minuut 3. Mignolet laat zich niet afleiden door Suzuki, die voor zijn neus is komen postvatten, en bokst vlotjes weg. Club wil meteen tegenprikken, maar de pass van Lang op Mata is ondermaats en wordt makkelijk onderschept. . Mignolet laat zich niet afleiden door Suzuki, die voor zijn neus is komen postvatten, en bokst vlotjes weg. Club wil meteen tegenprikken, maar de pass van Lang op Mata is ondermaats en wordt makkelijk onderschept.

3' eerste helft, minuut 3. Christian Brüls haalt een eerste keer de achterlijn en haalt er meteen een hoekschop uit. . Christian Brüls haalt een eerste keer de achterlijn en haalt er meteen een hoekschop uit.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op Stayen! Sint-Truiden en Club beginnen aan de laatste wedstrijd van het weekend! Kan STVV de leider verrassen en zijn goeie reeks verlengen? Of profiteert Club optimaal van de nederlagen bij de concurrentie? . De bal rolt op Stayen! Sint-Truiden en Club beginnen aan de laatste wedstrijd van het weekend! Kan STVV de leider verrassen en zijn goeie reeks verlengen? Of profiteert Club optimaal van de nederlagen bij de concurrentie?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. STVV wacht al ruim 5 jaar op zege. Het is al van juli 2015 geleden dat Sint-Truiden thuis nog eens kon winnen van Club. Toen werd het 2-1 en werd het Brugse doelpunt gescoord door Tom De Sutter. Zolang geleden is juli 2015. . STVV wacht al ruim 5 jaar op zege Het is al van juli 2015 geleden dat Sint-Truiden thuis nog eens kon winnen van Club. Toen werd het 2-1 en werd het Brugse doelpunt gescoord door Tom De Sutter. Zolang geleden is juli 2015.

20:29 vooraf, 20 uur 29. "Hans is heel belangrijk geweest de laatste jaren. Maar we gaan niet klagen dat we hem vandaag missen. We vangen het op met de jongens die er wel zijn. Vandaag speelt Charles op zijn positie.". Philippe Clement. "Hans is heel belangrijk geweest de laatste jaren. Maar we gaan niet klagen dat we hem vandaag missen. We vangen het op met de jongens die er wel zijn. Vandaag speelt Charles op zijn positie." Philippe Clement

20:27 vooraf, 20 uur 27. Opwarmen is niet overbodig. De temperatuur in Sint-Truiden bedraagt op dit moment 0°C en kan vanavond zelfs onder het vriespunt zakken. Benieuwd of de kou ook bij de spelers in de kleren kruipt. . Opwarmen is niet overbodig De temperatuur in Sint-Truiden bedraagt op dit moment 0°C en kan vanavond zelfs onder het vriespunt zakken. Benieuwd of de kou ook bij de spelers in de kleren kruipt.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Nieuwkomer Dost in de spits, De Ketelaere op de plek van Vanaken. Wanneer we inzoomen op de basisopstelling van Club, zien we slechts 2, maar wel opvallende namen. Achterin komt Sobol weer in de basis, ten koste van Ricca. De Oekraïner had het mentaal moeilijk na zijn rode kaart in de cruciale CL-wedstrijd tegen Lazio. Na 4 duels op de bank lijkt hij weer klaar om te spelen. In aanvallend opzicht moest Philippe Clement dan weer op zoek naar een vervanger voor de geschorste Vanaken. De Ketelaere zakt vanuit de spits een rijtje om die leemte op te vullen. De vrijgekomen plek in de spits wordt dan weer ingevuld door Bas Dost. De schorsing van Vanaken lijkt het werk van Clement net makkelijker te maken. . Nieuwkomer Dost in de spits, De Ketelaere op de plek van Vanaken Wanneer we inzoomen op de basisopstelling van Club, zien we slechts 2, maar wel opvallende namen. Achterin komt Sobol weer in de basis, ten koste van Ricca. De Oekraïner had het mentaal moeilijk na zijn rode kaart in de cruciale CL-wedstrijd tegen Lazio. Na 4 duels op de bank lijkt hij weer klaar om te spelen. In aanvallend opzicht moest Philippe Clement dan weer op zoek naar een vervanger voor de geschorste Vanaken. De Ketelaere zakt vanuit de spits een rijtje om die leemte op te vullen. De vrijgekomen plek in de spits wordt dan weer ingevuld door Bas Dost. De schorsing van Vanaken lijkt het werk van Clement net makkelijker te maken.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Maes vervangt zijn elftal op drie posities. Ondanks de sterke reeks voert STVV-coach Peter Maes toch drie wijzigingen door. Caufriez, Konate en Nazon. Die eerste is vanaf vandaag drie speeldagen geschorst, de twee anderen moeten plaatsnemen op de bank. Hun vervangers zijn Asamoah, die terugkeert uit schorsing, Durkin en Brüls. . Maes vervangt zijn elftal op drie posities Ondanks de sterke reeks voert STVV-coach Peter Maes toch drie wijzigingen door. Caufriez, Konate en Nazon. Die eerste is vanaf vandaag drie speeldagen geschorst, de twee anderen moeten plaatsnemen op de bank. Hun vervangers zijn Asamoah, die terugkeert uit schorsing, Durkin en Brüls.



20:02 vooraf, 20 uur 02. Club kan bovenin verder uitlopen. Na nederlagen van Genk, Charleroi, Anderlecht en Antwerp - vooraf nummers tot 2 en met 5 in het klassement, kan Club optimaal profiteren en uitlopen in de rangschikking. Daarvoor moet het natuurlijk wel afrekenen met Sint-Truiden, dat 9 op 9 pakte sinds de aanstelling van Peter Maes. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een genietbare wedstrijd. . Club kan bovenin verder uitlopen Na nederlagen van Genk, Charleroi, Anderlecht en Antwerp - vooraf nummers tot 2 en met 5 in het klassement, kan Club optimaal profiteren en uitlopen in de rangschikking. Daarvoor moet het natuurlijk wel afrekenen met Sint-Truiden, dat 9 op 9 pakte sinds de aanstelling van Peter Maes. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een genietbare wedstrijd.

12:24 vooraf, 12 uur 24. Dost: "Ziet de individuele kwaliteit meteen". Aan Club TV heeft Bas Dost een wat langer interview gegeven. De Nederlander klinkt ambitieus na zijn overstap. "Ik wil natuurlijk kampioen worden, maar ik heb voor mezelf ook wel doelen gesteld", zegt hij. "Het is niet zo dat ik een nummer in mijn hoofd heb, maar dat ik goals wil maken, dat staat vast." Hij denkt dat hij bij Club Brugge goed omringd is. "Op training doen we al bepaalde vormen waarin ik tot mijn recht kom. Je moet aan elkaar wennen natuurlijk. Maar je ziet ook de kwaliteit van de spelers meteen. Dat is indrukwekkend. Er speelt zoveel kwaliteit om me heen, er is heel veel aanvoer." . Dost: "Ziet de individuele kwaliteit meteen" Aan Club TV heeft Bas Dost een wat langer interview gegeven. De Nederlander klinkt ambitieus na zijn overstap. "Ik wil natuurlijk kampioen worden, maar ik heb voor mezelf ook wel doelen gesteld", zegt hij. "Het is niet zo dat ik een nummer in mijn hoofd heb, maar dat ik goals wil maken, dat staat vast."

12:14 - Vooraf Vooraf, 12 uur 14

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Pol García, Chris Durkin, Samuel Asamoah, Steve de Ridder, Liberato Cacace, Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Christian Brüls Opstelling STVV Christian Brüls, Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Liberato Cacace, Steve de Ridder, Samuel Asamoah, Chris Durkin, Pol García, Jorge Teixeira, Jonathan Buatu, Daniel Schmidt

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Bas Dost, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Bas Dost, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, Mats Rits, Ruud Vormer, Eduard Sobol, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet