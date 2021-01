Laat Dost meteen iets zien tegen STVV? "Kwaliteit van Club is indrukwekkend"

12:24

vooraf, 12 uur 24. Dost: "Ziet de individuele kwaliteit meteen". Aan Club TV heeft Bas Dost een wat langer interview gegeven. De Nederlander klinkt ambitieus na zijn overstap. "Ik wil natuurlijk kampioen worden, maar ik heb voor mezelf ook wel doelen gesteld", zegt hij. "Het is niet zo dat ik een nummer in mijn hoofd heb, maar dat ik goals wil maken, dat staat vast." Hij denkt dat hij bij Club Brugge goed omringd is. "Op training doen we al bepaalde vormen waarin ik tot mijn recht kom. Je moet aan elkaar wennen natuurlijk. Maar je ziet ook de kwaliteit van de spelers meteen. Dat is indrukwekkend. Er speelt zoveel kwaliteit om me heen, er is heel veel aanvoer." .