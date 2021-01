Dost geeft meteen visitekaartje af, maar STVV laat Club Brugge nog bibberen

Sint-Truiden - Club Brugge in een notendop:

Nederlandse dubbel zet dominant Club snel op rozen

Dat uitstel geen afstel is, zeggen ze blijkbaar ook over de Nederlandse grens, want na nog geen kwartier opende Dost zijn conto in onze competitie. De rijzige spits pakte op een heerlijke lob van De Ketelaere niet uit met een kopbal, maar een rake volley was ook niet slecht.

Toch was het Sint-Truiden dat als eerste het lege Stayen wakker schudde. Suzuki kwam een stap tekort om de bal van dichtbij binnen te koppen. Een gemiste kans, want nadien werd het overspoeld door een gretig Club. Daar kon Lang niet veel later zijn kanon afvuren omdat Dost drie verdedigers naar zich toezoog, maar zijn poging ging hoog over.

Onherkenbaar Club komt goed weg tegen gereanimeerd Sint-Truiden

Sint-Truiden moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen of het was rijp voor een afstraffing. De peptalk van Peter Maes had zijn effect in geen geval gemist, want Club schrikte meteen twee keer op. Eerst ging Mignolet onhandig onder een Truiense hoekschop door, meteen daarna kon invaller Nazon zijn schot niet op doel richten.

De wederopstanding leek snel de kop ingedrukt te worden wanneer De Ridder op de enkel van De Ketelaere ging staan. Een overtreding die deed denken aan die van Vanaken tegen Eupen, al bleef het deze keer bij een geel karton. Minuten later was het uitgerekend De Ridder die het leer op het hoofd van Buatu schilderde, 1-2 en we hadden plots weer een wedstrijd.

Niets leek een ingedommeld Club te kunnen wakker schudden, want Sint-Truiden bleef ook na de aansluitingstreffer de enige gevaarlijke ploeg. Met één splijtende pass op Nazon werd elke Brugse linie gepasseerd. Ook Mignolet was geklopt, maar in zijn rug hield de paal de bezoekers recht. Even later trok de Brugse goalie wel aan het langste eind in een duel met Durkin.

Bij Sint-Truiden leken de kaarsen stilaan uit te doven, maar de fatale ademstoom kwam uit de eigen rangen. Nazon, die eerder al twee kansen de nek omwrong, reageerde te fel tegen Kossounou en mocht een handvol minuten voor zijn ploegmaats douchen. Zo kwam Club met de schrik vrij in een wedstrijd waarin het niets moest onderdoen voor Jekyll en Hyde.