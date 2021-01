LIVE: Mbaye Leye staat voor zijn vuurdoop als hoofdcoach van Standard

Leye heeft grinta gevraagd en ziet druk van zijn manschappen. Die inspanningen worden niet echt beloond, want Beveren laat de bal goed van voet tot voet rondgaan.

eerste helft, minuut 2. Leye heeft grinta gevraagd en ziet druk van zijn manschappen. Die inspanningen worden niet echt beloond, want Beveren laat de bal goed van voet tot voet rondgaan. .

1'

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Hier gaan we voor de laatste match van de 30e (!) speeldag. De scheidsrechter in Standard-Waasland-Beveren is Christof Dierick. .