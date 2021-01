LIVE: Mbaye Leye gaat Standard eindelijk nog eens een zege schenken

Fase per fase

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Eden Shamir erin, Selim Amallah eruit wissel Selim Amallah Eden Shamir

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Damjan Pavlovic erin, Nicolas Gavory eruit wissel Nicolas Gavory Damjan Pavlovic

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Duje Cop erin, Mehdi Carcela-González eruit wissel Mehdi Carcela-González Duje Cop

78' tweede helft, minuut 78. De 3 punten schrijven we bij op het conto van Standard. Dat brengt de thuisploeg met 28 punten op gelijke hoogte van nummer 9 KV Oostende.

76' tweede helft, minuut 76. Standard werkt af aan nagenoeg 90 procent. Een hard verdict voor de bezoekers, maar de thuisploeg presenteerde zich zeker na de pauze wel met meer présence.

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Merveille Bokadi van Standard. 3, 0. goal Standard Waasland-Beveren 80' 3 0

74' tweede helft, minuut 74. 3-0: boeken toe. Het wordt zowaar nog een ruime zege, want Standard is zeer efficiënt. Bokadi is helemaal los bij de corner en buffelt de 3-0 krachtig binnen.

73' tweede helft, minuut 73. Standard speelt een corner uit. Dussenne speelt snel tijdens de flipperkastactie, maar mikt te hoog.

70' tweede helft, minuut 70. Waasland-Beveren zal een nederlaag op Sclessin misschien wel ingecalculeerd hebben, maar het keek vanavond geenszins een fris en goed Standard in de ogen. Het moet ook in de spiegel kijken, want doelman Bodart hoeft zijn truitje niet meteen te wassen.

69' tweede helft, minuut 69.

68' Gele kaart voor Hugo Siquet van Standard tijdens tweede helft, minuut 68 Hugo Siquet Standard

67' tweede helft, minuut 67. Met 4 goals is Amallah nu topschutter van Standard, dat vandaag duidelijk één doel had: 3 punten. Dankzij de 2-0 voelt de zetel iets comfortabeler aan. Werkt dit doelpunt verlossend?

66' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 66 door Selim Amallah van Standard. 2, 0. goal Standard Waasland-Beveren 80' 2 0

65' tweede helft, minuut 65. Beslist Amallah de match? Daar is de 2-0, niet toevallig na een aanval over rechts. Siquet levert een gemeten voorzet af tot bij Amallah, die volledig vergeten wordt en van dichtbij keurig in doel duwt.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Jackson Muleka eruit wissel Jackson Muleka Abdoul Tapsoba

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Michel Ange Balikwisha

65' tweede helft, minuut 65. Ook Lestienne heeft zijn laatste minuut achter de rug. De knie van de linksepoot is stevig ingepakt, wat wellicht zijn vormpeil mee verklaart.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Waasland-Beveren, Joseph Efford erin, Aboubakary Koita eruit wissel Aboubakary Koita Joseph Efford

63' tweede helft, minuut 63. Koita, de man naar wie veel gekeken wordt, gaat naar de kant na een povere partij. Hij moppert bij zijn wissel.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Waasland-Beveren, Danel Sinani erin, Amine Khammas eruit wissel Amine Khammas Danel Sinani

60' tweede helft, minuut 60. Slappe schotjes. Standard kan counteren en Lestienne doet het goed. Hij speelt Muleka aan, maar de spits kraakt zijn schot volledig. Ook deze poging mist overtuiging, het verhaal van deze match.

60' tweede helft, minuut 60. Frey werkt hard en gooit blind voor doel. Koita gelooft er te weinig in. Hij illustreert het gebrek aan gretigheid.

59' tweede helft, minuut 59.

58' tweede helft, minuut 58. Siquet opteert deze keer voor een lage en harde voorzet. Carcela kan overnemen, maar botst op enkele bezoekende benen. Standard snuffelt zeer behoedzaam aan de 2-0.

57' Gele kaart voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 57 Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren

57' tweede helft, minuut 57. Vukotic vergist zich even van sport en trekt Muleka gretig tegen de grond. Het levert de verdediger een gele kaart op.

55' tweede helft, minuut 55. Rechtsachter Siquet - ex-voetballer Thierry Siquet is zijn peter - verdient wel een pluim. Hij is enthousiast en wil wel, maar vindt meestal te weinig bruikbare aanspeelpunten.

53' tweede helft, minuut 53.

53' tweede helft, minuut 53. Ook na de pauze wachten we op gevaar van Standard. De offensieve krachten zijn figuranten.

50' tweede helft, minuut 50. Bodart komt ver uit en timet zijn interventie niet goed. De Standard-doelman kwam sowieso met de schrik vrij, maar er was ook al gevlagd voor buitenspel.

47' tweede helft, minuut 47. In se mag Waasland-Beveren vrij tevreden zijn over het eerste bedrijf. Het gaf weinig tot niets weg, maar werd genekt door een briljante vrijschop. Al moet het ook toegeven dat het zelf veel te weinig heeft klaargemaakt.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We zitten klaar voor deel 2. Standard heeft een bonus te pakken, maar lijkt nog niet klaar met Waasland-Beveren.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Einde van de eerste helft, die matig en evenwichtig was. We onthouden één flits: de puntgave vrijschop van Amallah, goed voor de 1-0 halfweg.

45' Toegevoegde tijd. We tellen nog één minuut bij. . eerste helft, minuut 45.

43' eerste helft, minuut 43. Standard bijt zich iets meer vast in de gele shirts. Carcela spreekt zijn technische bagage aan, maar zijn bewegingen haperen voortdurend.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Een mislukte voorzet van Lestienne belandt nog voor de rechter van Siquet. Alles of niets, denkt de rechtsachter, die de ballenjongen voor een lange avondwandeling op pad stuurt.

39' eerste helft, minuut 39. Frey verovert de bal in de middencirkel. Hij handelt snel en degelijk, maar Bodart heeft zijn zeer opportunistische lob in de smiezen.

37' eerste helft, minuut 37. Waasland-Beveren wil zich wel laten gelden na de 1-0, maar Bodart wordt niet of nauwelijks op de proef gesteld. Anderzijds is ook Standard niet meteen bevrijd na het openingsdoelpunt.

35' eerste helft, minuut 35. Boete voor Carcela? Carcela stond ook klaar voor de vrijschop, maar liet de bal (gelukkig) aan Amallah. Dat leverde de doelpuntenmaker een knuffel op en de aanvoerder straks een knuffelboete?

34' eerste helft, minuut 34. Bastien houdt zich net op tijd in bij een duel op het middenveld. Op het randje, want de middenvelder heeft al een geel streepje en flirt dus met een tweede kaart.

33' Gele kaart voor Jackson Muleka van Standard tijdens eerste helft, minuut 33 Jackson Muleka Standard

32' eerste helft, minuut 32.

32' eerste helft, minuut 32. We wilden net schrijven dat de Luikse salade toch wat flets van smaak was, maar daar vliegt de 1-0 wel erg lekker binnen. De vrijschop kwam er na knullig handspel van Khammas, de bedrijvige Amallah illustreerde zijn traptechniek.

32' eerste helft, minuut 32. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jenthe Mertens erin, Andreas Wiegel eruit wissel Andreas Wiegel Jenthe Mertens

31' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 31 door Selim Amallah van Standard. 1, 0. vrije trap Standard Waasland-Beveren 80' 1 0

31' Amallah: onhoudbaar in de hoek van Jackers! Op het halfuur is het bingo: Amallah schildert de vrije trap heerlijk in de kruising. Doelman Jackers is kansloos. . eerste helft, minuut 31.

30' eerste helft, minuut 30. Khammas schat een hoge bal verkeerd in. De bal botst tegen zijn hand: Standard versiert een vrijschop op een interessante plek aan het halve maantje.

28' eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27. Een wilde trap naar voren waait richting de snelle Koita. Bastien moet scherp tackelen om de bal nog uit zijn voet te tikken.

25' Gele kaart voor Samuel Bastien van Standard tijdens eerste helft, minuut 25 Samuel Bastien Standard

24' Bodart is bij de pinken. De Beverse aanval lijkt onschadelijk, maar Koita kan onverwacht toch nog knallen. Bodart is alert en heeft een goeie voetreflex in petto. . eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Knal Bastien. Amallah is de man die de Standard-aanvallen lanceert. Bastien neemt over en vuurt een vlam af: Jackers hoeft geen redding te verrichten.

22' eerste helft, minuut 22. Koita plant een vrijschop tussen de defensie en Bodart. Altijd gevaarlijk, maar zijn aanstormende maats kunnen de bal niet beroeren.

19' eerste helft, minuut 19. Waasland-Beveren nam het openingskwartier voor zijn rekening, maar Standard lijkt nu toch van plan om de match in handen te nemen. De precisie ontbreekt voorlopig.

18' eerste helft, minuut 18.

16' eerste helft, minuut 16. Eerste brandje. Standard steekt eindelijk eens zijn neus aan het venster. Amallah infiltreert uitstekend en wordt bediend door Carcela, maar Wiegel verdedigt secuur. Hij voorkomt de 1-0.

12' eerste helft, minuut 12. Koita ziet de ruimte op rechts, waarna de bal in de zestien wordt gedropt. Bodart heerst in de lucht en plukt overtuigend.

11' eerste helft, minuut 11. Bastien ziet Vukotic niet komen en raakt de borst van de bezoekende verdediger. De sterke beer kruipt snel weer overeind.

11' eerste helft, minuut 11.

8' eerste helft, minuut 8. Weinig bedrijvigheid . Standard is na 4 op 24 op zoek naar punten en vertrouwen. Waasland-Beveren liet 14 op 24 noteren en die verhoudingen worden vertaald op het veld. De bezoekers komen niet in de problemen.

5' eerste helft, minuut 5. Standard kan een eerste keer het stokje overnemen. Aanvoerder Carcela, die Leye wil laten renderen, levert slapjes in.

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. Leye heeft grinta gevraagd en ziet druk van zijn manschappen. Die inspanningen worden niet echt beloond, want Beveren laat de bal goed van voet tot voet rondgaan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Hier gaan we voor de laatste match van de 30e (!) speeldag. De scheidsrechter in Standard-Waasland-Beveren is Christof Dierick.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:13 De 11 bezoekers. vooraf, 20 uur 13. De 11 bezoekers.

19:51 Leye hakt zijn eerste knopen door: Laifis en Cimirot ontbreken door corona, Oulare en Avenatti zijn naar de B-kern gestuurd. . vooraf, 19 uur 51.

19:27 vooraf, 19 uur 27. Standard - Waasland-Beveren. Standard begint aan het tweede luik van de competitie met een nieuwe coach. Mbaye Leye neemt de honneurs waar. De Senegalees is de opvolger van Philippe Montanier, die op tweede kerstdag voor de zoveelste keer verloor. Tegenstander is Waasland-Beveren, dat net boven de rode plaatsen zweeft. Concurrenten Moeskroen, Cercle Brugge en STVV verloren afgelopend weekend: de bezoekers kunnen dus een zaakje doen.

Tegenstander is Waasland-Beveren, dat net boven de rode plaatsen zweeft. Concurrenten Moeskroen, Cercle Brugge en STVV verloren afgelopend weekend: de bezoekers kunnen dus een zaakje doen.

19:27 - Vooraf Vooraf, 19 uur 27

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Selim Amallah, Samuel Bastien, Mehdi Carcela-González, Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Jackson Muleka Opstelling Standard Jackson Muleka, Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Mehdi Carcela-González, Samuel Bastien, Selim Amallah, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Hugo Siquet, Arnaud Bodart

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Georges Mandjeck, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Aboubakary Koita, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Aboubakary Koita, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Georges Mandjeck, Amine Khammas, Aleksandar Vukotic, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Andreas Wiegel, Nordin Jackers