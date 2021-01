LIVE: Oostende zet Charleroi voor het blok met dubbel salvo

67' Op de paal! Hendrickx brengt de spanning bijna terug met een harde schuiver. Hubert is maar wat blij dat de poging tegen het doelkader strandt. . tweede helft, minuut 67. Op de paal! Hendrickx brengt de spanning bijna terug met een harde schuiver. Hubert is maar wat blij dat de poging tegen het doelkader strandt.

66' tweede helft, minuut 66. Hjulsager kwam in het spel iets te weinig voor, maar hij drukt wel zijn stempel. Tom Boudeweel. Hjulsager kwam in het spel iets te weinig voor, maar hij drukt wel zijn stempel. Tom Boudeweel

63' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 63 door Andrew Hjulsager van KV Oostende. 3, 1. goal KV Oostende Charleroi 70' 3 1

63' tweede helft, minuut 63. Hjulsager verdubbelt de voorsprong! Oostende lijkt de wedstrijd op enkele minuten in een beslissende plooi te leggen. Hjulsager krijgt ruim de tijd om aan te leggen en vindt het hoekje. Dat gaat iets te eenvoudig. . Hjulsager verdubbelt de voorsprong! Oostende lijkt de wedstrijd op enkele minuten in een beslissende plooi te leggen. Hjulsager krijgt ruim de tijd om aan te leggen en vindt het hoekje. Dat gaat iets te eenvoudig.

61' tweede helft, minuut 61. Belhocine heeft nog geprobeerd om te protesteren tegen de goal, maar dat heeft geen zoden aan de dijk gezet. Misschien doet de inbreng van Rezaei dat wel. . Belhocine heeft nog geprobeerd om te protesteren tegen de goal, maar dat heeft geen zoden aan de dijk gezet. Misschien doet de inbreng van Rezaei dat wel.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Charleroi, Kaveh Rezaei erin, Massimo Bruno eruit wissel Massimo Bruno Kaveh Rezaei

59' tweede helft, minuut 59.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Jack Hendry van KV Oostende. 2, 1. goal KV Oostende Charleroi 70' 2 1

58' tweede helft, minuut 58. Hendry zorgt voor 2-1! Oostende overleeft twee buitenspelgoals en slaat dan zelf toe. Hendry verlengt een hoekschop over Penneteau en aan de tweede paal komt Gillet te laat om de bal van te lijn te keren. . Hendry zorgt voor 2-1! Oostende overleeft twee buitenspelgoals en slaat dan zelf toe. Hendry verlengt een hoekschop over Penneteau en aan de tweede paal komt Gillet te laat om de bal van te lijn te keren.

57' tweede helft, minuut 57. Capon duikt op rechts erg vaak in de ruimte. Penneteau smoort de poging van de flankspeler onder zijn oksel. . Capon duikt op rechts erg vaak in de ruimte. Penneteau smoort de poging van de flankspeler onder zijn oksel.

56' Weer afgekeurd! Ook het feestje van Benchaib gaat niet door. Hij trippelt net te laat terug uit buitenspelpositie om laag en droog raak te schieten. Oostende ontsnapt. . tweede helft, minuut 56. Weer afgekeurd! Ook het feestje van Benchaib gaat niet door. Hij trippelt net te laat terug uit buitenspelpositie om laag en droog raak te schieten. Oostende ontsnapt.

55' tweede helft, minuut 55. Het spel blijft heen en weer golven. Er zitten misschien iets meer onzorgvuldigheden in. . Het spel blijft heen en weer golven. Er zitten misschien iets meer onzorgvuldigheden in.

52' tweede helft, minuut 52. Gueye heeft even ruzie met de bal en kan niet snel genoeg trappen. Ook deze fase wordt afgevlagd, ook al is het geen buitenspel. . Gueye heeft even ruzie met de bal en kan niet snel genoeg trappen. Ook deze fase wordt afgevlagd, ook al is het geen buitenspel.

50' Geen 1-2. Bruno denkt even dat hij Charleroi op voorsprong heeft gezet, maar er is sprake van buitenspel. Benchaib staat in de opbouw voorbij de verdediging en Bruno vervolgens waarschijnlijk ook. . tweede helft, minuut 50. Geen 1-2 Bruno denkt even dat hij Charleroi op voorsprong heeft gezet, maar er is sprake van buitenspel. Benchaib staat in de opbouw voorbij de verdediging en Bruno vervolgens waarschijnlijk ook.

47' tweede helft, minuut 47. Capon heeft Kayembe aangetrapt. Terwijl het slachtoffer ligt te kermen, haalt scheidsrechter D'Hondt zijn gele kaart boven. . Capon heeft Kayembe aangetrapt. Terwijl het slachtoffer ligt te kermen, haalt scheidsrechter D'Hondt zijn gele kaart boven.

47' Gele kaart voor Brecht Capon van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 47 Brecht Capon KV Oostende

46' tweede helft, minuut 46. Dat de tweede helft even genietbaar moge zijn als de eerste! . Dat de tweede helft even genietbaar moge zijn als de eerste!

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een evenwichtige eerste helft gaan we rusten met een vrij logische 1-1. Sakala opende de score voor Oostende, Nicholson maakte gelijk voor Charleroi. . Rust Na een evenwichtige eerste helft gaan we rusten met een vrij logische 1-1. Sakala opende de score voor Oostende, Nicholson maakte gelijk voor Charleroi.

45' eerste helft, minuut 45. Na een periode met vooral Oostendse dreiging komt Charleroi weer wat beter voor de dag. Krijgen we nog een goal te zien voor de rust? . Na een periode met vooral Oostendse dreiging komt Charleroi weer wat beter voor de dag. Krijgen we nog een goal te zien voor de rust?

42' eerste helft, minuut 42. Leuke wedstrijd. Oostende en Charleroi zijn erg aan elkaar gewaagd. Om de paar minuten neemt de ene ploeg het initiatief van de andere over. . Leuke wedstrijd Oostende en Charleroi zijn erg aan elkaar gewaagd. Om de paar minuten neemt de ene ploeg het initiatief van de andere over.

37' eerste helft, minuut 37. Gueye plukt een geweldige diepe bal van Vandendriessche uit de lucht. Jammer genoeg voor KVO draait hij zijn kans een paar centimeter over de lat. . Gueye plukt een geweldige diepe bal van Vandendriessche uit de lucht. Jammer genoeg voor KVO draait hij zijn kans een paar centimeter over de lat.

36' eerste helft, minuut 36. De wedstrijd ligt helemaal open. Gillet moet zijn been uitschuiven om een venijnig schot van Gueye te blokkeren. . De wedstrijd ligt helemaal open. Gillet moet zijn been uitschuiven om een venijnig schot van Gueye te blokkeren.

34' Penneteau bij de pinken. Capon moet iets te ver uitwijken, maar dat doet niets af van de verdienste van Penneteau. Die is in zijn joggingbroek snel van zijn lijn om de hoek te verkleinen. . eerste helft, minuut 34. Penneteau bij de pinken Capon moet iets te ver uitwijken, maar dat doet niets af van de verdienste van Penneteau. Die is in zijn joggingbroek snel van zijn lijn om de hoek te verkleinen.

32' eerste helft, minuut 32. Charleroi wil doorduwen met een plaatsbal van Benchaib. Die zeilt een eindje over de deklat. . Charleroi wil doorduwen met een plaatsbal van Benchaib. Die zeilt een eindje over de deklat.

In de voorbereiding leverde ook Bruno puik werk.

28' eerste helft, minuut 28. Nicholson maakt gelijk! Gholizadeh lepelt de bal op het hoofd van Nicholson. Die voert zijn kopbal perfect uit en stuurt de bal met een boogje over Hubert naar de verste hoek. Simpel, maar enig mooi. . Nicholson maakt gelijk! Gholizadeh lepelt de bal op het hoofd van Nicholson. Die voert zijn kopbal perfect uit en stuurt de bal met een boogje over Hubert naar de verste hoek. Simpel, maar enig mooi.

28' eerste helft, minuut 28.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Shamar Nicholson van Charleroi. 1, 1. goal KV Oostende Charleroi 70' 1 1

27' eerste helft, minuut 27. Meeval voor Diagne. Diagne maait half naast een voorzet van Capon. Hij doet net genoeg om ervoor te zorgen dat Gueye Oostende niet op een dubbele voorsprong kan zetten. . Meeval voor Diagne Diagne maait half naast een voorzet van Capon. Hij doet net genoeg om ervoor te zorgen dat Gueye Oostende niet op een dubbele voorsprong kan zetten.

25' Gele kaart voor Arthur Theate van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 25 Arthur Theate KV Oostende

25' eerste helft, minuut 25. Theate trekt aan de schouder van Benchaib. Die doet er een schepje bovenop, maar de gele kaart is wel degelijk terecht. . Theate trekt aan de schouder van Benchaib. Die doet er een schepje bovenop, maar de gele kaart is wel degelijk terecht.

24' eerste helft, minuut 24. Op dit moment heeft Oostende de wedstrijd onder controle. Tom Boudeweel. Op dit moment heeft Oostende de wedstrijd onder controle. Tom Boudeweel

22' eerste helft, minuut 22. Charleroi maakt niet echt haast. Het wil niet in het mes van Oostende lopen. . Charleroi maakt niet echt haast. Het wil niet in het mes van Oostende lopen.

18' Nicholson op Hubert. Hubert twijfelt even, maar maakt uiteindelijk de goede keuze. Hij blijft oog in oog met Nicholson overeind. Er wordt ook gevlagd voor buitenspel, maar de VAR zou hier een kluif aan gehad hebben. . eerste helft, minuut 18. Nicholson op Hubert Hubert twijfelt even, maar maakt uiteindelijk de goede keuze. Hij blijft oog in oog met Nicholson overeind. Er wordt ook gevlagd voor buitenspel, maar de VAR zou hier een kluif aan gehad hebben.

15' eerste helft, minuut 15. Nicholson is bijzonder teleurgesteld omdat Bruno wel erg lang treuzelt om af te spelen. Zo gaat een enorme kans verloren nog voor ze goed en wel tot stand is gekomen. . Nicholson is bijzonder teleurgesteld omdat Bruno wel erg lang treuzelt om af te spelen. Zo gaat een enorme kans verloren nog voor ze goed en wel tot stand is gekomen.

13' eerste helft, minuut 13. Gholizadeh zoekt Nicholson met een lage voorzet tussendoor. De Jamaicaan kan zich niet losmaken en Hubert raapt de bal op. . Gholizadeh zoekt Nicholson met een lage voorzet tussendoor. De Jamaicaan kan zich niet losmaken en Hubert raapt de bal op.

11' eerste helft, minuut 11. Vervanging bij Charleroi, Gaëtan Hendrickx erin, Steeven Willems eruit wissel Steeven Willems Gaëtan Hendrickx

11' Willems heeft pijn. Het lijkt erop dat de avond van Willems al ten einde is. Hij tast naar zijn enkel en mankt naar de zijlijn, waar Hendrickx zich vliegensvlug klaarmaakt om in te vallen. . eerste helft, minuut 11. Willems heeft pijn Het lijkt erop dat de avond van Willems al ten einde is. Hij tast naar zijn enkel en mankt naar de zijlijn, waar Hendrickx zich vliegensvlug klaarmaakt om in te vallen.

9' eerste helft, minuut 9. Charleroi bouwt zijn aanvallen geduldig op, maar zo is het moeilijk om Oostende te verrassen. Morioka's steunbeen glijdt weg wanneer hij toch eens kan uithalen. . Charleroi bouwt zijn aanvallen geduldig op, maar zo is het moeilijk om Oostende te verrassen. Morioka's steunbeen glijdt weg wanneer hij toch eens kan uithalen.

5' eerste helft, minuut 5. Sakala met de 1-0! Penneteau staat koud op zijn lijn en ziet Sakala voor zijn mannetje insnijden. De Zambiaan werkt de bal met zijn scheenbeen in de verste hoek en zet Oostende erg vroeg op voorsprong. . Sakala met de 1-0! Penneteau staat koud op zijn lijn en ziet Sakala voor zijn mannetje insnijden. De Zambiaan werkt de bal met zijn scheenbeen in de verste hoek en zet Oostende erg vroeg op voorsprong.

5' eerste helft, minuut 5.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Charleroi 70' 1 0

4' eerste helft, minuut 4. Van hieruit gezien ligt het veld er goed bij. Het is zeker niet volledig bevroren. Tom Boudeweel. Van hieruit gezien ligt het veld er goed bij. Het is zeker niet volledig bevroren. Tom Boudeweel

2' eerste helft, minuut 2. Capon kan in de eerste minuut al eens voorzicht koppen. Naast. . Capon kan in de eerste minuut al eens voorzicht koppen. Naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Schuift Oostende weer een paar plaatsjes op in het klassement, of komt Charleroi opnieuw dichter in het spoor van Genk? . Aftrap We zijn eraan begonnen. Schuift Oostende weer een paar plaatsjes op in het klassement, of komt Charleroi opnieuw dichter in het spoor van Genk?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 Bibberen aan zee. vooraf, 20 uur 35. Bibberen aan zee. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347989800876462081

20:30 vooraf, 20 uur 30. Het doet me plezier dat Bruno terug is. Hij is een heel belangrijke speler voor ons. Karim Belhocine. Het doet me plezier dat Bruno terug is. Hij is een heel belangrijke speler voor ons. Karim Belhocine

20:20 vooraf, 20 uur 20. Geschiedenis. In 2017 was Capon inderdaad de auteur van drie doelpunten in de 3-0 tegen Charleroi, maar de voorbije twee seizoenen heeft Oostende nog weinig plezier beleefd aan wedstrijden tegen de Henegouwers. Het verloor de laatste drie onderlinge confrontaties met 5-0 en twee keer 1-0. Rezaei, die op de bank start, was bij die twee minieme zeges telkens de held van Charleroi. . Geschiedenis In 2017 was Capon inderdaad de auteur van drie doelpunten in de 3-0 tegen Charleroi, maar de voorbije twee seizoenen heeft Oostende nog weinig plezier beleefd aan wedstrijden tegen de Henegouwers. Het verloor de laatste drie onderlinge confrontaties met 5-0 en twee keer 1-0. Rezaei, die op de bank start, was bij die twee minieme zeges telkens de held van Charleroi.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Opstelling Charleroi. Geen Van Cleemput op het wedstrijdblad. Zijn taken achterin worden overgenomen door Diagne. Voor de rest krijgt Bruno na veel blessureleed een eerste basisplaats van het seizoen van Belhocine. De tegenvallende Ribeiro moet wijken op de flank. . Opstelling Charleroi Geen Van Cleemput op het wedstrijdblad. Zijn taken achterin worden overgenomen door Diagne. Voor de rest krijgt Bruno na veel blessureleed een eerste basisplaats van het seizoen van Belhocine. De tegenvallende Ribeiro moet wijken op de flank.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Maakte Capon drie jaar geleden echt een hattrick tegen Charleroi? Dan hoop ik dat hij vanavond onze geluksbrenger is. Alexander Blessin. Maakte Capon drie jaar geleden echt een hattrick tegen Charleroi? Dan hoop ik dat hij vanavond onze geluksbrenger is. Alexander Blessin

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Oostende. Coach Blessin kan bijna precies dezelfde opstelling gebruiken als voor nieuwjaar tegen Oud-Heverlee Leuven. Alleen Bataille is door een gele schorsing niet inzetbaar, hij wordt vervangen door Capon. . Opstelling Oostende Coach Blessin kan bijna precies dezelfde opstelling gebruiken als voor nieuwjaar tegen Oud-Heverlee Leuven. Alleen Bataille is door een gele schorsing niet inzetbaar, hij wordt vervangen door Capon.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Zowel Oostende als Charleroi sloten 2020 af met 9 op 12, maar KVO zal toch met een beter gevoel aan de feestdis gezeten hebben. Aan de kust mochten ze in hun laatste match van het jaar immers een zege tegen OHL vieren, terwijl Charleroi verloor in Antwerp. In de stand zoekt Oostende aansluiting met het eerste peloton. De Carolo's willen dan weer de voeling met Club Brugge en Genk niet verliezen en tegelijkertijd Anderlecht en Antwerp onder druk zetten. . Vooraf Zowel Oostende als Charleroi sloten 2020 af met 9 op 12, maar KVO zal toch met een beter gevoel aan de feestdis gezeten hebben. Aan de kust mochten ze in hun laatste match van het jaar immers een zege tegen OHL vieren, terwijl Charleroi verloor in Antwerp. In de stand zoekt Oostende aansluiting met het eerste peloton. De Carolo's willen dan weer de voeling met Club Brugge en Genk niet verliezen en tegelijkertijd Anderlecht en Antwerp onder druk zetten.

13:22 vooraf, 13 uur 22. 1e coronageval bij de thuisploeg. Eersteklasser KV Oostende krijgt voor het eerst dit seizoen te maken met het coronavirus. Tijdens de verplichte testronde is gebleken dat middenvelder Francois Marquet positief is. Hij vertoont geen symptomen, maar moet wel tot en met woensdag in quarantaine blijven. KVO zal vanavond in de vooruitgeschoven wedstrijd van de 30e speeldag tegen Sporting Charleroi dus geen beroep kunnen doen op de 25-jarige middenvelder, die evenwel geen basisspeler is. Dit seizoen kwam hij in zes wedstrijden niet verder dan iets meer dan 120 minuten. . 1e coronageval bij de thuisploeg Eersteklasser KV Oostende krijgt voor het eerst dit seizoen te maken met het coronavirus. Tijdens de verplichte testronde is gebleken dat middenvelder Francois Marquet positief is. Hij vertoont geen symptomen, maar moet wel tot en met woensdag in quarantaine blijven.

KVO zal vanavond in de vooruitgeschoven wedstrijd van de 30e speeldag tegen Sporting Charleroi dus geen beroep kunnen doen op de 25-jarige middenvelder, die evenwel geen basisspeler is. Dit seizoen kwam hij in zes wedstrijden niet verder dan iets meer dan 120 minuten.

13:22 - Vooraf Vooraf, 13 uur 22

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Brecht Capon, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Ari Skúlason, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Fashion Sakala, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Ari Skúlason, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Brecht Capon, Guillaume Hubert

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Modou Diagne, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Massimo Bruno, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Amine Benchaib, Guillaume Gillet, Massimo Bruno, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Modou Diagne, Nicolas Penneteau