LIVE: Kan KV Mechelen profiteren van afwezigheden bij Antwerp?

We hebben geen specifieke spits vandaag. Het zal afhangen van de situatie wie de diepste man is. Ik ga de spelers redelijk wat vrijheid geven.

vooraf, 13 uur 20. We hebben geen specifieke spits vandaag. Het zal afhangen van de situatie wie de diepste man is. Ik ga de spelers redelijk wat vrijheid geven. Rudi Cossey (Antwerp).

KV Mechelen sloot 2020 af met twee belangrijke zeges tegen OHL en Moeskroen. Coach Wouter Vrancken, die na een lange quarantaine weer op de bank mag plaatsnemen, hoopt op datzelfde elan door te gaan en brengt vrijwel dezelfde ploeg aan de aftrap als tegen Moeskroen. De enige wijziging is dat Bateau in de ploeg komt voor Kabore.

vooraf, 12 uur 43. Bateau weer in de ploeg. KV Mechelen sloot 2020 af met twee belangrijke zeges tegen OHL en Moeskroen. Coach Wouter Vrancken, die na een lange quarantaine weer op de bank mag plaatsnemen, hoopt op datzelfde elan door te gaan en brengt vrijwel dezelfde ploeg aan de aftrap als tegen Moeskroen. De enige wijziging is dat Bateau in de ploeg komt voor Kabore. .

Zoals aangekondigd, ontbreken Mbokani en Ampomah (quarantaine) en doelman Butez (blessure) bij Antwerp. Ook verdediger Gelin ontbreekt op het wedstrijdblad, terwijl hij wel in de selectie zat. De vrijgekomen plaatsen in de basis worden ingenomen door Beiranvand, Batubinsika, De Sart en Myoshi.

vooraf, 12 uur 38. Vier wissels bij Antwerp. Zoals aangekondigd, ontbreken Mbokani en Ampomah (quarantaine) en doelman Butez (blessure) bij Antwerp. Ook verdediger Gelin ontbreekt op het wedstrijdblad, terwijl hij wel in de selectie zat. De vrijgekomen plaatsen in de basis worden ingenomen door Beiranvand, Batubinsika, De Sart en Myoshi. .

10:48

vooraf, 10 uur 48. Butez out, Beiranvand in? In doel moet de nieuwe trainer van Antwerp geen keuze maken. Jean Butez viel deze week immers geblesseerd uit op training. Hij staat enkele weken aan de kant. Daardoor komt Beiranvand weer in beeld. De Iraanse doelman werd eerder door Ivan Leko hard aangepakt na de nederlaag tegen Club Brugge. .