Springt Genk naar de leiding of houdt Kortrijk weer de punten thuis?

vooraf, 17 uur 59. Kortrijk wacht al 3 jaar op zege tegen Genk. Het is al 3 jaar geleden dat Kortrijk in de competitie nog eens kon winnen van Genk. Eind december 2017 boekte het in Genk een 2-3-overwinning. Een maand later was het in de beker ook op eigen veld te sterk voor Genk in de heenwedstrijd van de halve finales, al stootte Genk uiteindelijk wel door naar de finale (die het verloor van Standard). .