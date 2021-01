Ook nummer 2 Racing Genk glijdt uit in Kortrijk

KV Kortrijk - Racing Genk in een notendop:

Onuachu stelt orde op zaken na openingsgoal van Gueye

Weinig te zien in het openingskwartier en dat kwam niet alleen door de dikke mist. Enkel Bongonda en Onuachu, weer dikke vrienden na het akkefietje in de wedstrijd tegen Eupen, konden even voor wat opwinding zorgen. Bongonda bracht Onuachu alleen voor Ilic, maar die voorkwam met een knappe redding een vroege Genkse goal.

Iets voorbij het kwartier was Ilic alweer de reddende engel voor Kortrijk. Na een knappe actie van Ito werd een schot van Toma eerst afgeblokt, maar Bongonda mocht het van dichtbij proberen in de herneming. Een voetveeg van Ilic voorkwam de 0-1.

Kortrijk kon daar niks tegenover stellen, maar bij de eerste echte kans was het wel meteen raak voor de thuisploeg. De Sart kopte de bal perfect in de loop van Gueye en oog in oog met Vukovic rondde die het uitstekend af. 1-0, halfweg de eerste helft.

Onuachu wrong een zelf gecreëerde kans nog vakkundig de nek om, maar kort voor de rust kwam zijn torinstinct toch boven water. Op een gemeten voorzet van Munoz gaf hij Ilic het nakijken met een rake kopbal. Met zijn 19e competitietreffer bracht de topschutter Genk weer langszij.