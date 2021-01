LIVE: Gueye herhaalt zijn kunstje, Genk moet weer achtervolgen

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij KV Kortrijk, Teddy Chevalier erin, Habib Guèye eruit wissel Habib Guèye Teddy Chevalier

83' tweede helft, minuut 83. Chevalier maakt rentree. Daar is hij weer, Teddy Chevalier maakt na anderhalf jaar zijn rentree bij Kortrijk. Hij neemt de plaats in van doelpuntenmaker Gueye. . Chevalier maakt rentree Daar is hij weer, Teddy Chevalier maakt na anderhalf jaar zijn rentree bij Kortrijk. Hij neemt de plaats in van doelpuntenmaker Gueye.

82' tweede helft, minuut 82. Het was in de tweede helft toch bijzonder mager bij de uitdager van Club Brugge. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het was in de tweede helft toch bijzonder mager bij de uitdager van Club Brugge. Peter Vandenbempt op Radio 1

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KRC Genk, Bryan Limbombe erin, Jere Uronen eruit wissel Jere Uronen Bryan Limbombe

79' tweede helft, minuut 79. Vukovic staat pal op schot van De Sart. Kortrijk laat opnieuw na om de wedstrijd te beslissen. De Sart gaat op wandel in de zestien, maar zijn schot is uiteindelijk te slap om Vukovic te verschalken. Het is de thuisploeg zelf die Genk met de gemiste kansen in de wedstrijd houdt. . Vukovic staat pal op schot van De Sart Kortrijk laat opnieuw na om de wedstrijd te beslissen. De Sart gaat op wandel in de zestien, maar zijn schot is uiteindelijk te slap om Vukovic te verschalken. Het is de thuisploeg zelf die Genk met de gemiste kansen in de wedstrijd houdt.

75' tweede helft, minuut 75. De tijd begint stilaan te dringen voor Genk, met nog een kwartier te gaan. Kortrijk stevent dan weer af op een derde thuiszege op een rij. . De tijd begint stilaan te dringen voor Genk, met nog een kwartier te gaan. Kortrijk stevent dan weer af op een derde thuiszege op een rij.

73' Gele kaart voor Junya Ito van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 73 Junya Ito KRC Genk

72' tweede helft, minuut 72. Geel voor Ito. Ito gaat wel erg wild door op Selemani en krijgt een terechte gele kaart. De Japanner heeft vooral zichzelf bezeerd bij de roekeloze actie en moet even bekomen. . Geel voor Ito Ito gaat wel erg wild door op Selemani en krijgt een terechte gele kaart. De Japanner heeft vooral zichzelf bezeerd bij de roekeloze actie en moet even bekomen.

69' tweede helft, minuut 69. Na een goede combinatie kan Ito nog eens uithalen, maar meer dan een afzwaaier zit er niet in voor de Japanner. Van den Brom kijkt bezorgd toe aan de zijlijn. . Na een goede combinatie kan Ito nog eens uithalen, maar meer dan een afzwaaier zit er niet in voor de Japanner. Van den Brom kijkt bezorgd toe aan de zijlijn.

68' tweede helft, minuut 68. Eindelijk iets wat op dreiging lijkt bij Genk. Bongonda schildert de bal op het hoofd van Munoz, maar die kan zijn poging niet de juiste richting meegeven. Genk blijft op zoek naar de goede vorm. . Eindelijk iets wat op dreiging lijkt bij Genk. Bongonda schildert de bal op het hoofd van Munoz, maar die kan zijn poging niet de juiste richting meegeven. Genk blijft op zoek naar de goede vorm.

65' tweede helft, minuut 65. Gueye vergeet het af te ronden. Geen hattrick voor Gueye. Hij wordt na balverlies bij Genk uitstekend gelanceerd. Alleen voor Vukovic probeert hij de doelman te lobben, maar die laat zich niet vangen. Genk kom hier bijzonder goed weg. . Gueye vergeet het af te ronden Geen hattrick voor Gueye. Hij wordt na balverlies bij Genk uitstekend gelanceerd. Alleen voor Vukovic probeert hij de doelman te lobben, maar die laat zich niet vangen. Genk kom hier bijzonder goed weg.

63' tweede helft, minuut 63. Hines-Ike haalt Onuachu onderuit in de zestien in een stevig duel, maar deelt vooral zelf in de klappen en blijft liggen. Beide spelers hadden elkaar vast, scheidsrechter De Cremer ziet er dan ook geen graten in. . Hines-Ike haalt Onuachu onderuit in de zestien in een stevig duel, maar deelt vooral zelf in de klappen en blijft liggen. Beide spelers hadden elkaar vast, scheidsrechter De Cremer ziet er dan ook geen graten in.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Patrik Hrošovský erin, Bastien Toma eruit wissel Bastien Toma Patrik Hrošovský

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Kouassi Eboue eruit wissel Kouassi Eboue Cyriel Dessers

60' tweede helft, minuut 60. Dubbele wissel bij Genk. Van den Brom grijpt in met een dubbele wissel. Hrošovský en Dessers komen in de ploeg voor Toma en Kouassi. . Dubbele wissel bij Genk Van den Brom grijpt in met een dubbele wissel. Hrošovský en Dessers komen in de ploeg voor Toma en Kouassi.

59' tweede helft, minuut 59. Het draait sinds de start van de tweede helft vierkant bij Genk. Kortrijk staat verdiend op voorsprong en blijft ook de lijnen uitzetten. . Het draait sinds de start van de tweede helft vierkant bij Genk. Kortrijk staat verdiend op voorsprong en blijft ook de lijnen uitzetten.

57' Gele kaart voor Brendan Hines-Ike van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 57 Brendan Hines-Ike KV Kortrijk

54' tweede helft, minuut 54.

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Habib Guèye van KV Kortrijk. 2, 1. goal KV Kortrijk KRC Genk 84' 2 1

54' tweede helft, minuut 54. Gueye slaat weer toe! Gueye doet het opnieuw voor Kortrijk! Met zijn tweede van de avond brengt hij de thuisploeg weer op voorsprong. Na een weggewerkte hoekschop komt de bal weer voor doel en daar kan Gueye de 2-1 simpel in doel lopen. . Gueye slaat weer toe! Gueye doet het opnieuw voor Kortrijk! Met zijn tweede van de avond brengt hij de thuisploeg weer op voorsprong. Na een weggewerkte hoekschop komt de bal weer voor doel en daar kan Gueye de 2-1 simpel in doel lopen.



53' tweede helft, minuut 53. Genk is niet goed aan de tweede helft begonnen. Bij Kortrijk is het net het omgekeerde met al twee goede kansen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Genk is niet goed aan de tweede helft begonnen. Bij Kortrijk is het net het omgekeerde met al twee goede kansen. Peter Vandenbempt op Radio 1

50' tweede helft, minuut 50. Genk ligt onder. Kortrijk is toch het best uit de kleedkamer gekomen. De Sart kopt een voorzet terug tot bij Gueye, maar die komt niet tot een volwaardig schot. Genk moet het spel ondergaan. . Genk ligt onder Kortrijk is toch het best uit de kleedkamer gekomen. De Sart kopt een voorzet terug tot bij Gueye, maar die komt niet tot een volwaardig schot. Genk moet het spel ondergaan.

47' tweede helft, minuut 47. Het eerste prikje komt van de thuisploeg. Van der Bruggen kan koppen aan de eerste paal, maar krijgt de bal niet tussen de palen. . Het eerste prikje komt van de thuisploeg. Van der Bruggen kan koppen aan de eerste paal, maar krijgt de bal niet tussen de palen.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We zijn weer vertrokken in het Guldensporenstadion. Duwt Genk nu het gaspedaal in of houdt Kortrijk stand? . 2e helft We zijn weer vertrokken in het Guldensporenstadion. Duwt Genk nu het gaspedaal in of houdt Kortrijk stand?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Rusten geblazen in Kortrijk na een evenwichtige eerste helft. Dat wordt ook weerspiegeld in de tussenstand: 1-1. Gueye opende halfweg de eerste helft de score, Onuachu bracht Genk kort voor de rust weer langszij. . Rust Rusten geblazen in Kortrijk na een evenwichtige eerste helft. Dat wordt ook weerspiegeld in de tussenstand: 1-1. Gueye opende halfweg de eerste helft de score, Onuachu bracht Genk kort voor de rust weer langszij.

44' eerste helft, minuut 44. Genk heeft de smaak nu te pakken. Na een fraaie één-twee met Toma haalt Bongonda uit met een lage knal, maar Ilic gaat goed plat. . Genk heeft de smaak nu te pakken. Na een fraaie één-twee met Toma haalt Bongonda uit met een lage knal, maar Ilic gaat goed plat.

42' eerste helft, minuut 42.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. goal KV Kortrijk KRC Genk 84' 1 1

40' eerste helft, minuut 40. Onuachu stelt orde op zaken. Onuachu brengt Genk kort voor de rust weer langszij. Na een knappe één-twee met Ito schildert Munoz de bal perfect op het hoofd van de topschutter en die kopt zijn 19e van het seizoen in doel. . Onuachu stelt orde op zaken Onuachu brengt Genk kort voor de rust weer langszij. Na een knappe één-twee met Ito schildert Munoz de bal perfect op het hoofd van de topschutter en die kopt zijn 19e van het seizoen in doel.



38' eerste helft, minuut 38. Dewaele slingert de bal nog eens goed voor doel. Aan de eerste paal kan Gueye koppen, maar Cuesta werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . Dewaele slingert de bal nog eens goed voor doel. Aan de eerste paal kan Gueye koppen, maar Cuesta werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op.

35' eerste helft, minuut 35. Onuachu laat het liggen! Onuachu lijkt zijn torinstinct kwijt vanavond. Hij ontdoet zich in de zestien knap van Derijck en Golubovic, maar besluit dan slordig voorlangs. Hier was alweer meer mee te doen voor de topschutter. . Onuachu laat het liggen! Onuachu lijkt zijn torinstinct kwijt vanavond. Hij ontdoet zich in de zestien knap van Derijck en Golubovic, maar besluit dan slordig voorlangs. Hier was alweer meer mee te doen voor de topschutter.

33' eerste helft, minuut 33. Geen penalty. Selemani wordt gelanceerd op rechts en gaat dan in duel met Cuesta iets te gretig neer in de zestien. Geen penalty, oordeelt De Cremer. Terechte beslissing, zo leert de herhaling. . Geen penalty Selemani wordt gelanceerd op rechts en gaat dan in duel met Cuesta iets te gretig neer in de zestien. Geen penalty, oordeelt De Cremer. Terechte beslissing, zo leert de herhaling.

27' eerste helft, minuut 27. Bij Genk is het toch even bekomen. De bezoekers kwamen tot twee keer toe bijzonder dicht bij de 0-1, maar kijken nu plots tegen een achterstand aan. . Bij Genk is het toch even bekomen. De bezoekers kwamen tot twee keer toe bijzonder dicht bij de 0-1, maar kijken nu plots tegen een achterstand aan.

25' eerste helft, minuut 25.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Habib Guèye van KV Kortrijk. 1, 0. goal KV Kortrijk KRC Genk 84' 1 0

23' eerste helft, minuut 23. Gueye brengt Kortrijk op voorsprong! Kortrijk komt halfweg de eerste helft verrassend op voorsprong. De Sart kopt de bal perfect in de loop van Gueye. Die kan centraal alleen op Vukovic afgaan en geeft de doelman het nakijken. . Gueye brengt Kortrijk op voorsprong! Kortrijk komt halfweg de eerste helft verrassend op voorsprong. De Sart kopt de bal perfect in de loop van Gueye. Die kan centraal alleen op Vukovic afgaan en geeft de doelman het nakijken.



22' eerste helft, minuut 22. Kortrijk slaagt er niet in om Vukovic het leven zuur te maken. Een verre knal van De Sart gaat ver naast. . Kortrijk slaagt er niet in om Vukovic het leven zuur te maken. Een verre knal van De Sart gaat ver naast.

16' eerste helft, minuut 16. Ilic brengt weer redding voor Kortrijk. Opnieuw een reuzenkans voor Genk, opnieuw blijft Kortrijk overeind. Ito zet zich door op links en brengt de bal laag voor tot bij Toma. Diens schot wordt afgeblokt en in de herneming botst Bongonda op een uitstekende redding van Ilic. . Ilic brengt weer redding voor Kortrijk Opnieuw een reuzenkans voor Genk, opnieuw blijft Kortrijk overeind. Ito zet zich door op links en brengt de bal laag voor tot bij Toma. Diens schot wordt afgeblokt en in de herneming botst Bongonda op een uitstekende redding van Ilic.

15' eerste helft, minuut 15. Flauw openingskwartier. Eén grote kans voor Onuachu, daarmee moeten we het voorlopig stellen na een teleurstellend openingskwartier. Kortrijk probeert het Genk wel lastig te maken, maar komt niet tot kansen. . Flauw openingskwartier Eén grote kans voor Onuachu, daarmee moeten we het voorlopig stellen na een teleurstellend openingskwartier. Kortrijk probeert het Genk wel lastig te maken, maar komt niet tot kansen.

10' eerste helft, minuut 10. Ito kan zich doorzetten in de zestien, maar net vooraleer het echt gevaarlijk wordt, pakt Van der Bruggen uit met een prima interventie. De bezoekers voeren de druk nu toch wat op. . Ito kan zich doorzetten in de zestien, maar net vooraleer het echt gevaarlijk wordt, pakt Van der Bruggen uit met een prima interventie. De bezoekers voeren de druk nu toch wat op.

7' eerste helft, minuut 7. Onuachu niet voorbij Ilic! Bongonda en Onuachu zijn weer dikke vrienden na het akkefietje afgelopen woensdag en knutselen een uitstekende kans voor Genk in elkaar. Bongonda brengt Onuachu perfect voor Ilic, maar de topschutter besluit pal op de doelman. Hier komt Kortrijk bijzonder goed weg. . Onuachu niet voorbij Ilic! Bongonda en Onuachu zijn weer dikke vrienden na het akkefietje afgelopen woensdag en knutselen een uitstekende kans voor Genk in elkaar. Bongonda brengt Onuachu perfect voor Ilic, maar de topschutter besluit pal op de doelman. Hier komt Kortrijk bijzonder goed weg.

5' eerste helft, minuut 5. Kortrijk versiert een eerste hoekschop. Bij Genk krijgen ze de bal niet meteen weg en Kortrijk claimt zelfs hands van Cuesta, maar De Cremer gaat er niet op in. . Kortrijk versiert een eerste hoekschop. Bij Genk krijgen ze de bal niet meteen weg en Kortrijk claimt zelfs hands van Cuesta, maar De Cremer gaat er niet op in.

4' eerste helft, minuut 4. Beide ploegen tasten nog wat af. Ilic en Vukovic kijken voorlopig werkloos toe. . Beide ploegen tasten nog wat af. Ilic en Vukovic kijken voorlopig werkloos toe.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang. . Aftrap Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:23 vooraf, 18 uur 23. Dikke mist. Er hangt een dikke mist in het Guldensporenstadion. Voorlopig zijn er geen tekenen dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Er zal wel met een fluogele bal gespeeld worden. . Dikke mist Er hangt een dikke mist in het Guldensporenstadion. Voorlopig zijn er geen tekenen dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Er zal wel met een fluogele bal gespeeld worden.

18:01 vooraf, 18 uur 01. 3 op een rij voor Kortrijk? Kortrijk hield de punten thuis in zijn laatste 2 wedstrijden in het Guldensporenstadion. Zowel Standard als Gent gingen er voor de bijl. Wordt Genk de derde in die rij? . 3 op een rij voor Kortrijk? Kortrijk hield de punten thuis in zijn laatste 2 wedstrijden in het Guldensporenstadion. Zowel Standard als Gent gingen er voor de bijl. Wordt Genk de derde in die rij?

18:00 vooraf, 18 uur . In de laatste 5 onderlinge duels tegen Genk bleef Kortrijk dus verstoken van een overwinning. Na 2 gelijke spelen volgden 3 overwinningen voor Genk. Ook vorige maand trok het team van John Van den Brom nog aan het langste eind met een 2-0-overwinning. Arteaga trof toen al in de openingsminuut raak. . In de laatste 5 onderlinge duels tegen Genk bleef Kortrijk dus verstoken van een overwinning. Na 2 gelijke spelen volgden 3 overwinningen voor Genk. Ook vorige maand trok het team van John Van den Brom nog aan het langste eind met een 2-0-overwinning. Arteaga trof toen al in de openingsminuut raak.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Kortrijk wacht al 3 jaar op zege tegen Genk. Het is al 3 jaar geleden dat Kortrijk in de competitie nog eens kon winnen van Genk. Eind december 2017 boekte het in Genk een 2-3-overwinning. Een maand later was het in de beker ook op eigen veld te sterk voor Genk in de heenwedstrijd van de halve finales, al stootte Genk uiteindelijk wel door naar de finale (die het verloor van Standard). . Kortrijk wacht al 3 jaar op zege tegen Genk Het is al 3 jaar geleden dat Kortrijk in de competitie nog eens kon winnen van Genk. Eind december 2017 boekte het in Genk een 2-3-overwinning. Een maand later was het in de beker ook op eigen veld te sterk voor Genk in de heenwedstrijd van de halve finales, al stootte Genk uiteindelijk wel door naar de finale (die het verloor van Standard).

17:56 vooraf, 17 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347948285382811649

17:48 vooraf, 17 uur 48. Geen Mboyo meer bij Kortrijk, Chevalier op de bank. Geen Mboyo meer bij KV Kortrijk, hij verkaste naar STVV. Zijn stek in de basisploeg wordt ingenomen door Van der Bruggen. Voorts kiest Yves Vanderhaeghe voor dezelfde namen als in de laatste wedstrijd tegen AA Gent. Oude bekende Teddy Chevalier zit bij zijn terugkeer meteen op de bank. . Geen Mboyo meer bij Kortrijk, Chevalier op de bank Geen Mboyo meer bij KV Kortrijk, hij verkaste naar STVV. Zijn stek in de basisploeg wordt ingenomen door Van der Bruggen. Voorts kiest Yves Vanderhaeghe voor dezelfde namen als in de laatste wedstrijd tegen AA Gent. Oude bekende Teddy Chevalier zit bij zijn terugkeer meteen op de bank.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Geen wissels bij Genk. Geen redenen om aan zijn typeploeg te sleutelen voor John Van den Brom. De elf die afgelopen woensdag begonnen tegen Eupen, staan ook vanavond aan de aftrap. . Geen wissels bij Genk Geen redenen om aan zijn typeploeg te sleutelen voor John Van den Brom. De elf die afgelopen woensdag begonnen tegen Eupen, staan ook vanavond aan de aftrap.

17:42 vooraf, 17 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347945933644980225

17:42 vooraf, 17 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347945707748139008

17:38 vooraf, 17 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347941425829310465

17:34 vooraf, 17 uur 34. Neemt Genk (voorlopig) de leiding over van Club? Racing Genk begon het nieuwe jaar afgelopen woensdag met een overwinning bij Eupen. Vanavond kan het met een nieuwe zege (voorlopig) de leiding overnemen van Club Brugge. Aan Kortrijk om daar een stokje voor te steken. Volg het duel hier vanaf 18.30u. . Neemt Genk (voorlopig) de leiding over van Club? Racing Genk begon het nieuwe jaar afgelopen woensdag met een overwinning bij Eupen. Vanavond kan het met een nieuwe zege (voorlopig) de leiding overnemen van Club Brugge. Aan Kortrijk om daar een stokje voor te steken. Volg het duel hier vanaf 18.30u.

17:34 - Vooraf Vooraf, 17 uur 34

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Petar Golubovic, Brendan Hines-Ike, Timothy Derijck, Gilles Dewaele, Hannes Van der Bruggen, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Habib Guèye, Faïz Selemani Opstelling KV Kortrijk Faïz Selemani, Habib Guèye, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Hannes Van der Bruggen, Gilles Dewaele, Timothy Derijck, Brendan Hines-Ike, Petar Golubovic, Marko Ilic

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Kouassi Eboue, Bastien Toma, Bryan Heynen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito, Bryan Heynen, Bastien Toma, Kouassi Eboue, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic