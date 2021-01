LIVE: Cercle Brugge speelt voorsprong weer kwijt tegen Eupen

77' tweede helft, minuut 77. Dreun voor Cercle. Eupen deelt een mokerslag uit aan Cercle Brugge. Gouden wissel Smail Prevljak raapt een verloren bal op en mikt prachtig in de verste hoek. . Dreun voor Cercle Eupen deelt een mokerslag uit aan Cercle Brugge. Gouden wissel Smail Prevljak raapt een verloren bal op en mikt prachtig in de verste hoek.

76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 2. goal Cercle Brugge KAS Eupen 80' 1 2

75' tweede helft, minuut 75. Ugbo heeft voor de jaarwisseling al heel wat doelpunten gescoord, maar nu is de hoek toch echt te scherp voor de huurling van Chelsea. Defourny kan in hoekschop werken met zijn voeten. . Ugbo heeft voor de jaarwisseling al heel wat doelpunten gescoord, maar nu is de hoek toch echt te scherp voor de huurling van Chelsea. Defourny kan in hoekschop werken met zijn voeten.

72' tweede helft, minuut 72. Iedereen bij Cercle weet ondertussen dat Stef Peeters linksvoetig is, maar toch kan hij nog aanleggen na wat kapbewegingen. De bal wijkt af in hoekschop. . Iedereen bij Cercle weet ondertussen dat Stef Peeters linksvoetig is, maar toch kan hij nog aanleggen na wat kapbewegingen. De bal wijkt af in hoekschop.

70' tweede helft, minuut 70.

70' tweede helft, minuut 70. Daar is de gelijkmaker! Cercle Brugge leek snel te kunnen verdubbelen, maar krijgt nu het deksel op de neus. Invaller Smail Prevljak wordt bediend door Adriano en mikt met een lage schuiver in de linkerhoek: 1-1. . Daar is de gelijkmaker! Cercle Brugge leek snel te kunnen verdubbelen, maar krijgt nu het deksel op de neus. Invaller Smail Prevljak wordt bediend door Adriano en mikt met een lage schuiver in de linkerhoek: 1-1.

69' tweede helft, minuut 69.

69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 1. goal Cercle Brugge KAS Eupen 80' 1 1

66' tweede helft, minuut 66. Eupen komt dichtbij. Jean Marcelin houdt de voorsprong van Cercle intact. De verdediger kopt een gevaarlijke bal in extremis weg en maar goed ook, want er stonden twee pionnen van Eupen klaar om af te werken. . Eupen komt dichtbij Jean Marcelin houdt de voorsprong van Cercle intact. De verdediger kopt een gevaarlijke bal in extremis weg en maar goed ook, want er stonden twee pionnen van Eupen klaar om af te werken.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAS Eupen, Smail Prevljak erin, Jonathan Heris eruit wissel Jonathan Heris Smail Prevljak

63' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 63 Stef Peeters KAS Eupen

63' tweede helft, minuut 63. Ngoy voelt een streling van Taravel en gaat neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Boterberg is niet onder de indruk van het toneelstukje. . Ngoy voelt een streling van Taravel en gaat neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Boterberg is niet onder de indruk van het toneelstukje.

62' tweede helft, minuut 62. Eupen weert zich kranig, maar ook na de pauze mist het klauwen voor doel. Het idee van Heris om Ngoy af te zonderen is goed, de uitvoering is veel minder. . Eupen weert zich kranig, maar ook na de pauze mist het klauwen voor doel. Het idee van Heris om Ngoy af te zonderen is goed, de uitvoering is veel minder.

60' tweede helft, minuut 60. Cercle Brugge laat er geen gras over groeien en gaat op zoek naar een tweede doelpunt. Eupen moet zich elke keer schrap zetten bij een aanval van de groen-zwarte brigade. Nu kan Defourny wel klemmen. . Cercle Brugge laat er geen gras over groeien en gaat op zoek naar een tweede doelpunt. Eupen moet zich elke keer schrap zetten bij een aanval van de groen-zwarte brigade. Nu kan Defourny wel klemmen.

58' tweede helft, minuut 58. Een doelpuntje had deze partij misschien wel nodig. Eupen probeert via links een doorbraak te forceren en dwingt een hoekschop af. . Een doelpuntje had deze partij misschien wel nodig. Eupen probeert via links een doorbraak te forceren en dwingt een hoekschop af.

54' tweede helft, minuut 54. Nu wel raak. Hoggas moet niet lang wachten om toch eens te kunnen vieren. Defourny stormt uit zijn doel, maar trapt de bal in de voeten van Hoggas. Die wipt de bal enig mooi over de doelman. . Nu wel raak Hoggas moet niet lang wachten om toch eens te kunnen vieren. Defourny stormt uit zijn doel, maar trapt de bal in de voeten van Hoggas. Die wipt de bal enig mooi over de doelman.

54' tweede helft, minuut 54.

53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Kevin Hoggas van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge KAS Eupen 80' 1 0

53' Geen feest voor Hoggas. Cercle Brugge mag vieren na een knap afstandsschot van Hoggas, maar er stond nog een ploegmaat in de baan van het schot. Het overwinningsdeuntje speelt al in het Jan Breydelstadion, maar de lijnrechter ligt dwars. . tweede helft, minuut 53. Geen feest voor Hoggas Cercle Brugge mag vieren na een knap afstandsschot van Hoggas, maar er stond nog een ploegmaat in de baan van het schot. Het overwinningsdeuntje speelt al in het Jan Breydelstadion, maar de lijnrechter ligt dwars.

50' tweede helft, minuut 50. Veel beterschap doet de start van de tweede helft niet vermoeden. Een foutje bij Cercle levert Eupen een kans op, maar Musaba kan de tegenprik eenvoudig afbreken. . Veel beterschap doet de start van de tweede helft niet vermoeden. Een foutje bij Cercle levert Eupen een kans op, maar Musaba kan de tegenprik eenvoudig afbreken.

48' tweede helft, minuut 48. Musaba opent de tweede helft met een zwak schotje. Defourny duikt nog, maar kan de bal eigenlijk rustig in het zijnet zien gaan. . Musaba opent de tweede helft met een zwak schotje. Defourny duikt nog, maar kan de bal eigenlijk rustig in het zijnet zien gaan.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Scheidsrechter Jan Boterberg heeft het licht op groen gezet voor de tweede helft. Hebben de coaches hun elftallen kunnen inspireren tijdens de rust? . Start tweede helft Scheidsrechter Jan Boterberg heeft het licht op groen gezet voor de tweede helft. Hebben de coaches hun elftallen kunnen inspireren tijdens de rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Ook Agbadou neemt nog een gele kaart mee naar de kleedkamers. Hij zwaait nog eens met zijn armen in een luchtduel en nu is Boterberg minder mild. . Ook Agbadou neemt nog een gele kaart mee naar de kleedkamers. Hij zwaait nog eens met zijn armen in een luchtduel en nu is Boterberg minder mild.

45+2' Gele kaart voor Emmanuel Agbadou van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 47 Emmanuel Agbadou KAS Eupen

45+1' 3 minuten extra. De verzorging van Agbadou en Poulain vertaalt zich in drie minuten extra tijd. Levert het nog iets op, want de partij is aan het stilvallen? . eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra De verzorging van Agbadou en Poulain vertaalt zich in drie minuten extra tijd. Levert het nog iets op, want de partij is aan het stilvallen?

43' eerste helft, minuut 43. Gevaarlijke trap. Didillon moet dan toch nog eens ingrijpen in de eerste helft. Kayembe creëert zelf de ruimte voor een schot en mikt in de linkerhoek. De Cercle-doelman heeft een kattensprong nodig om de brilscore op het bord te houden. . Gevaarlijke trap Didillon moet dan toch nog eens ingrijpen in de eerste helft. Kayembe creëert zelf de ruimte voor een schot en mikt in de linkerhoek. De Cercle-doelman heeft een kattensprong nodig om de brilscore op het bord te houden.

41' eerste helft, minuut 41. Agbadou, die het daarnet nog uitschreeuwde na een fout, plant nu zelf zijn elleboog in de nek van Hotic. Scheidsrechter Boterberg houdt zijn kaarten nu wel op zak. . Agbadou, die het daarnet nog uitschreeuwde na een fout, plant nu zelf zijn elleboog in de nek van Hotic. Scheidsrechter Boterberg houdt zijn kaarten nu wel op zak.

38' eerste helft, minuut 38. Didillon pakt goed. Een vrije trap van Adriano wordt opgepikt door Peeters. Didillon moet de voorzet klemmen, want Baby stond klaar om in doel te duwen. . Didillon pakt goed Een vrije trap van Adriano wordt opgepikt door Peeters. Didillon moet de voorzet klemmen, want Baby stond klaar om in doel te duwen.

37' eerste helft, minuut 37. Marcelin op de bon. Jan Boterberg houdt zijn gele kaart niet op zak. Jean Marcelin wordt nu ook op de vingers getikt na een foutje op Kayembe. . Marcelin op de bon Jan Boterberg houdt zijn gele kaart niet op zak. Jean Marcelin wordt nu ook op de vingers getikt na een foutje op Kayembe.

37' Gele kaart voor Jean Marcelin van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 37 Jean Marcelin Cercle Brugge

37' eerste helft, minuut 37. Cercle Brugge heeft na een moeilijk openingskwartier het heft echt in handen genomen. Nu moet het zijn balbezit nog omzetten in een openingsdoelpunt. . Cercle Brugge heeft na een moeilijk openingskwartier het heft echt in handen genomen. Nu moet het zijn balbezit nog omzetten in een openingsdoelpunt.

35' eerste helft, minuut 35. Opnieuw pauze. Opnieuw ligt een speler van Eupen tegen de grasmat. Benoit Poulain moet even bekomen na een botsing met Ugbo. De Franse verdediger ziet sterretjes. . Opnieuw pauze Opnieuw ligt een speler van Eupen tegen de grasmat. Benoit Poulain moet even bekomen na een botsing met Ugbo. De Franse verdediger ziet sterretjes.

33' eerste helft, minuut 33. De wedstrijd gaat goed op en neer, maar het belangrijkste ontbreekt nog: kansen. Een dribbel van Peeters op Taravel mislukt. . De wedstrijd gaat goed op en neer, maar het belangrijkste ontbreekt nog: kansen. Een dribbel van Peeters op Taravel mislukt.

31' eerste helft, minuut 31. Na lang oponthoud kan Eupen eindelijk hervatten met een corner, zonder succes. Ook aan de overzijde draait een lang uitgesponnen aanval van Cercle op niets uit. . Na lang oponthoud kan Eupen eindelijk hervatten met een corner, zonder succes. Ook aan de overzijde draait een lang uitgesponnen aanval van Cercle op niets uit.

29' eerste helft, minuut 29. Agbadou schreeuwt het uit, kronkelt over het veld en vraagt aan Boterberg om naar de beelden te gaan kijken. Uit de herhaling blijkt inderdaad dat Vanhoutte hem op de enkel raakt. De tweede gele kaart van de wedstrijd komt tevoorschijn. . Agbadou schreeuwt het uit, kronkelt over het veld en vraagt aan Boterberg om naar de beelden te gaan kijken. Uit de herhaling blijkt inderdaad dat Vanhoutte hem op de enkel raakt. De tweede gele kaart van de wedstrijd komt tevoorschijn.

29' Gele kaart voor Charles Vanhoutte van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 29 Charles Vanhoutte Cercle Brugge

26' eerste helft, minuut 26. Cercle Brugge heeft tijdens de winterstop duidelijk gewerkt aan ingestudeerde nummertjes. De variant die Hotic uitprobeert, levert niets op. . Cercle Brugge heeft tijdens de winterstop duidelijk gewerkt aan ingestudeerde nummertjes. De variant die Hotic uitprobeert, levert niets op.

25' eerste helft, minuut 25. Baby leest het spel goed en onderschept een pass van Cercle Brugge. De aanvallende opties zijn er, maar Baby probeert het met een onmogelijk bruggetje. . Baby leest het spel goed en onderschept een pass van Cercle Brugge. De aanvallende opties zijn er, maar Baby probeert het met een onmogelijk bruggetje.

23' eerste helft, minuut 23. Cercle Brugge groeit in de partij en neemt de leidinggevende rol over van Eupen. Veel gevaar levert die machtswissel vooralsnog niet op. . Cercle Brugge groeit in de partij en neemt de leidinggevende rol over van Eupen. Veel gevaar levert die machtswissel vooralsnog niet op.

21' eerste helft, minuut 21. Goede knal van Hotic. Dino Hotic probeert de machine van Cercle aan te zwengelen met een afstandsschot. De bal draait naar de linkerhoek, maar gaat uiteindelijk naast. . Goede knal van Hotic Dino Hotic probeert de machine van Cercle aan te zwengelen met een afstandsschot. De bal draait naar de linkerhoek, maar gaat uiteindelijk naast.

20' eerste helft, minuut 20. Ngoy te ver van de voet. Julien Ngoy staat in de belangstelling van Standard, nu Oulare en Avenatti geen toekomst meer hebben in Luik. De spits van Eupen wil zich dan ook tonen, maar tikt de bal te ver van de voet. . Ngoy te ver van de voet Julien Ngoy staat in de belangstelling van Standard, nu Oulare en Avenatti geen toekomst meer hebben in Luik. De spits van Eupen wil zich dan ook tonen, maar tikt de bal te ver van de voet.

19' eerste helft, minuut 19. Veel opwinding valt er nog niet te beleven, maar Eupen probeert toch de regie in handen te nemen. Bij Cercle lijken ze bang te zijn om op te bouwen. . Veel opwinding valt er nog niet te beleven, maar Eupen probeert toch de regie in handen te nemen. Bij Cercle lijken ze bang te zijn om op te bouwen.

16' eerste helft, minuut 16. De eerste gele kaart van de partij is voor Heris, die Hazard als slachtoffer uitkoos. Bij Cercle zijn ze vooral teleurgesteld dat de aanval niet mocht doorgaan. . De eerste gele kaart van de partij is voor Heris, die Hazard als slachtoffer uitkoos. Bij Cercle zijn ze vooral teleurgesteld dat de aanval niet mocht doorgaan.

15' Gele kaart voor Jonathan Heris van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 15 Jonathan Heris KAS Eupen

15' eerste helft, minuut 15. Didillon grabbelt. Stef Peeters knalde tegen Genk een bal heerlijk binnen met zijn linker en waagt nu ook zijn kans tegen Cercle. Didillon kan het afstandsschot niet klemmen, maar de bal wordt uiteindelijk wel weggewerkt. . Didillon grabbelt Stef Peeters knalde tegen Genk een bal heerlijk binnen met zijn linker en waagt nu ook zijn kans tegen Cercle. Didillon kan het afstandsschot niet klemmen, maar de bal wordt uiteindelijk wel weggewerkt.

12' eerste helft, minuut 12. Ook Cercle kan een eerste keer dreigen via een hoekschop. Defourny bokst voor de zekerheid weg met één arm. . Ook Cercle kan een eerste keer dreigen via een hoekschop. Defourny bokst voor de zekerheid weg met één arm.

11' eerste helft, minuut 11. Cercle Brugge en Eupen hebben dit seizoen al te vaak het deksel op de neus gekregen en kiezen voor een voorzichtige aanpak in de openingsminuten. . Cercle Brugge en Eupen hebben dit seizoen al te vaak het deksel op de neus gekregen en kiezen voor een voorzichtige aanpak in de openingsminuten.

9' eerste helft, minuut 9. Eupen dreigt voorlopig alleen via hoekschop. De indraaiende bal wordt gemakkelijk weggewerkt door de groen-zwarte achterhoede. . Eupen dreigt voorlopig alleen via hoekschop. De indraaiende bal wordt gemakkelijk weggewerkt door de groen-zwarte achterhoede.

8' eerste helft, minuut 8. Cercle Brugge probeert door te duwen voor een eerste kans, maar ze hebben duidelijk een studieronde nodig om warm te draaien. . Cercle Brugge probeert door te duwen voor een eerste kans, maar ze hebben duidelijk een studieronde nodig om warm te draaien.

6' eerste helft, minuut 6. Op de bank bij Cercle Brugge zitten de spelers knus bij elkaar onder een groen-zwart dekentje. Het is duidelijk koud in het Jan Breydelstadion. . Op de bank bij Cercle Brugge zitten de spelers knus bij elkaar onder een groen-zwart dekentje. Het is duidelijk koud in het Jan Breydelstadion.

5' eerste helft, minuut 5. Vanhoutte loopt Stef Peeters van zijn sokken bij een tegenaanval. Hij krijgt een fikse waarschuwing van Boterberg. . Vanhoutte loopt Stef Peeters van zijn sokken bij een tegenaanval. Hij krijgt een fikse waarschuwing van Boterberg.

4' eerste helft, minuut 4. Stevige kans. Een eerste corner levert niets op voor Eupen, maar de herkansing is beter. De bal wordt nog op de lijn gekeerd. . Stevige kans Een eerste corner levert niets op voor Eupen, maar de herkansing is beter. De bal wordt nog op de lijn gekeerd.

2' eerste helft, minuut 2. Biancone laat zijn aanwezigheid voelen in de rug van Baby. Scheidsrechter Jan Boterberg grijpt meteen in. . Biancone laat zijn aanwezigheid voelen in de rug van Baby. Scheidsrechter Jan Boterberg grijpt meteen in.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Cercle Brugge snakt nog eens naar een overwinning om weg te komen uit de gevarenzone, maar ook Eupen wil na 0 op 9 iets goedmaken. Wie trekt aan het langste eind in het degradatieduel? . Aftrap Cercle Brugge snakt nog eens naar een overwinning om weg te komen uit de gevarenzone, maar ook Eupen wil na 0 op 9 iets goedmaken. Wie trekt aan het langste eind in het degradatieduel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:15 vooraf, 18 uur 15. Drie wissels bij Eupen. Prevljak, Musona en Miangue mochten nog spelen tegen Genk deze week, maar hun drie vervangers staan in de basis tegen Cercle. Ngoy, N'Dri en Heris mogen starten in Brugge. . Drie wissels bij Eupen Prevljak, Musona en Miangue mochten nog spelen tegen Genk deze week, maar hun drie vervangers staan in de basis tegen Cercle. Ngoy, N'Dri en Heris mogen starten in Brugge.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Ugbo voor de doelpunten. Paul Clement gooit zijn vaste waarden tussen de lijnen tegen Eupen. Ugbo, die de smaak te pakken heeft, moet opnieuw voor de doelpunten zorgen. Kylian Hazard krijgt weer een kans in de basis. . Ugbo voor de doelpunten Paul Clement gooit zijn vaste waarden tussen de lijnen tegen Eupen. Ugbo, die de smaak te pakken heeft, moet opnieuw voor de doelpunten zorgen. Kylian Hazard krijgt weer een kans in de basis.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Clement hoopt op wat meer geluk. Paul Clement, de coach van Cercle Brugge, maakt zich nog geen zorgen. Hij weet dat zijn ploeg af en toe wat geluk mist. "Ik weet dat we ondertussen al 12 wedstrijden hebben verloren. Dat zijn er te veel. 8 van die 12 verliespartijen verliezen we echter met 1 goal verschil. Het was echt nipt en spannend in bepaalde gevallen. We zitten er niet ver van om opnieuw goede resultaten te boeken." . Clement hoopt op wat meer geluk Paul Clement, de coach van Cercle Brugge, maakt zich nog geen zorgen. Hij weet dat zijn ploeg af en toe wat geluk mist. "Ik weet dat we ondertussen al 12 wedstrijden hebben verloren. Dat zijn er te veel. 8 van die 12 verliespartijen verliezen we echter met 1 goal verschil. Het was echt nipt en spannend in bepaalde gevallen. We zitten er niet ver van om opnieuw goede resultaten te boeken."

17:51 vooraf, 17 uur 51. We geloven er allemaal in dat wanneer je hard blijft werken, de resultaten zullen volgen. Onze thuiswedstrijd tegen Eupen zien we als een goed moment om opnieuw resultaten te boeken. Paul Clement, coach Cercle. We geloven er allemaal in dat wanneer je hard blijft werken, de resultaten zullen volgen. Onze thuiswedstrijd tegen Eupen zien we als een goed moment om opnieuw resultaten te boeken. Paul Clement, coach Cercle

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Vitinho, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Giulian Biancone, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Charles Vanhoutte, Dino Hotic, Giulian Biancone, Jérémy Taravel, Jean Marcelin, Vitinho, Thomas Didillon

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Jordi Amat, Adriano Correia, Edo Kayembe, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Konan N'Dri, Julien Ngoy, Amara Baby Opstelling KAS Eupen Amara Baby, Julien Ngoy, Konan N'Dri, Stef Peeters, Emmanuel Agbadou, Edo Kayembe, Adriano Correia, Jordi Amat, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Théo Defourny