Cercle blijft achter met degradatiezorgen en 3 op 30 na bezoekje van Eupen

Cercle Brugge - Eupen in een notendop:

Cercle Brugge laat zich nog maar eens ringeloren

De angst om te verliezen was plots groter bij Cercle dan de wil om te winnen. Dat voelde Eupen ook: opnieuw Prevljak, een gouden wissel van Benat, mikte de winnende treffer in de verste hoek. Cercle blijft achter met 3 op 30, Eupen geeft zichzelf wat ademruimte.

Cercle nam langzaam het initiatief over van Eupen in de eerste helft, maar veel kansen leverde die machtswissel niet op. Op slag van rust kwamen de bezoekers zelfs nog het dichtst bij een doelpunt met een afstandsschot van Kayembe.

"We hebben niet veel nodig om weer resultaten te boeken." Ondanks 8 nederlagen in 9 competitieduels begon Cercle-coach Paul Clement aan het nieuwe jaar met goede hoop. Zijn spelers hadden een studieronde van een kwartier nodig vooraleer de nieuwjaarsboodschap begon door te dringen.

Coach: "Snel op zoek naar winnende formule"

Cercle-coach Paul Clement was bijzonder teleurgesteld na de wedstrijd. Hij vond z'n team niet slecht voetballen, tot de 2 goals van Prevljak.

"Onze laatste 3 wedstrijden hadden we allemaal kunnen winnen", jammerde de Engelsman. "We blijven achter met 0 punten, maar daar moeten we niet over zeuren. Hard werken blijft de boodschap."

Clement merkt dat de druk groter en groter wordt: zowel op hem als op zijn spelers. "Daarom moet ik snel op zoek naar de winnende formule", wist hij nog te vertellen.

Met nieuwe pionnen? "We staan dicht bij een belangrijke transfer", verklapte hij.