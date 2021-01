LIVE: Holzhauser mist een strafschop, Coulibaly scoort wel voor Beerschot

Mohammadi gooit de bal voor doel, waar Depoitre zijn waarde als mikpunt bewijst. De bonkige spits kiest om door te koppen, maar in zijn rug is niemand gevolgd.

eerste helft, minuut 15. Mohammadi gooit de bal voor doel, waar Depoitre zijn waarde als mikpunt bewijst. De bonkige spits kiest om door te koppen, maar in zijn rug is niemand gevolgd. .

3'

eerste helft, minuut 3. We krijgen een enigszins slordig begin te zien, waarin de bezoekers de bal opeisen. Doelgevaar is voorlopig in geen velden of wegen te bespeuren. .