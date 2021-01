Beerschot sprokkelt tegen Gent 1e puntje in 5 wedstrijden

Beerschot - Gent in een notendop:

Holzhauser mist, Kums scoort vanop de stip

De bal ging op de stip en dat is altijd een koud kunstje voor de Oostenrijker. Maar niet deze keer, want Bolat dook de goeie hoek in om een valse start te verhinderen. Een dominant Gent raakte zelf niet veel verder dan ongevaarlijke hoekschoppen, dus was het voor doelgevaar weer kijken naar de andere kant.

Het duel tussen Beerschot en Gent was op voorhand het beste te vatten in een grafiek. Na een geweldige start zakten de troepen van Losada weg naar plaats 8 in het klassement, terwijl Gent onder Vanhaezebrouck opklom naar plaats 11. Twee tegengestelde lijnen die elkaar elk moment konden kruisen.

Gent kan dominantie niet in kansen omzetten

De tweede partij leek een kopie te gaan worden van de eerste, waarin Gent niet minder van 75% van het balbezit opeiste. Niet dat dat een garantie is voor doelpunten, laat staan voor kansen. Beide doelmannen moesten zich pas rond het uur nog eens tonen.

Mike Vanhamel was als eerste aan de beurt toen hij een strakke voorzet van Dorsch kon ontzetten. Mohammadi pikte het leer op en knalde zonder nadenken richting winkelhaak, waar de Brusselse goalie opnieuw goed tussenkwam. Aan de overkant werd Bolat op de proef gesteld door een pegel van Suzuki, maar de Japanner zag zijn schot geklemd in twee tijden.



De wedstrijd had een katalysator nodig om helemaal op gang te komen en even leek Osman Bukari die rol op zich te nemen. Eerst werd de kwikzilveren Ghanees door de buitenspelval geloodst om in de korte hoek op Vanhamel te besluiten. Niet veel later was het aan diezelfde paal wel raak, maar was de buitenspellijn van de VAR de spelbreker.

Nadien bleven de kanonnen ijzig stil tot in het absolute slot. Op een vrije trap van Kums kopte Hanche-Olsen de bal tot bij Ngadeu, die de bal met een hakje in doel leek te verlengen. Dat was buiten Vanhamel en Visser gerekend, die respectievelijk een ultieme redding en een overtreding uitt hun mouw schudden.

Zonder doelpunten na de pauze werd de ruststand ook de eindstand: 1-1. Al bij al een billijk gelijkspel dat zowel de Antwerpse vrije val als de Gentse opmars doet afzwakken.