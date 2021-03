LIVE: Waasland-Beveren is zijn voorsprong kwijt, Dom brengt Beerschot langszij

De kansen stapelen zich nu op voor Waasland-Beveren. Khammas gooit de bal voor doel en daar kopt Frey pal in de handen van Vanhamel. De 2-1 hangt in de lucht.

tweede helft, minuut 63. Waasland-Beveren blijft aandringen. De kansen stapelen zich nu op voor Waasland-Beveren. Khammas gooit de bal voor doel en daar kopt Frey pal in de handen van Vanhamel. De 2-1 hangt in de lucht. .

62'

tweede helft, minuut 62. Heymans op de lat! Daar is de thuisploeg opnieuw. Prychynenko werkt een voorzet van Albanese weg, in de voeten van Heymans. Die haalt in één tijd uit, maar ziet zijn schot uiteenspatten op de lat. .