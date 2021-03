LIVE: Springt Waasland-Beveren weg van de laatste plaats of deelt Beerschot nieuwe tik uit?

18:25 vooraf, 18 uur 25. Neemt Waasland-Beveren revanche voor heenwedstrijd? De vorige confrontatie tussen Waasland-Beveren en Beerschot leverde op de 7e speeldag een spectaculaire ontknoping op. Beerschot stond na een kwartier al 0-2 in het krijt, maar zette de scheve situatie nog recht. Diep in de extra tijd bezorgde Loris Brogno de thuisploeg nog een 3-2-overwinning. . Neemt Waasland-Beveren revanche voor heenwedstrijd? De vorige confrontatie tussen Waasland-Beveren en Beerschot leverde op de 7e speeldag een spectaculaire ontknoping op. Beerschot stond na een kwartier al 0-2 in het krijt, maar zette de scheve situatie nog recht. Diep in de extra tijd bezorgde Loris Brogno de thuisploeg nog een 3-2-overwinning.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Veel tegengoals. In het klassement heeft Beerschot op 8e plaats ruim 16 punten meer dan Waasland-Beveren. Qua tegendoelpunten is het verschil minder groot. Waasland-Beveren is de slechtste leerling van de klas met 59 tegengoals, Beerschot doet maar nipt beter met 55 tegentreffers. . Veel tegengoals In het klassement heeft Beerschot op 8e plaats ruim 16 punten meer dan Waasland-Beveren. Qua tegendoelpunten is het verschil minder groot. Waasland-Beveren is de slechtste leerling van de klas met 59 tegengoals, Beerschot doet maar nipt beter met 55 tegentreffers.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Waasland-Beveren kon dit jaar nog maar 1 keer winnen op eigen veld, tegen Eupen. Meteen ook de enige zege voor de hekkensluiter sinds half december. Geen enkele ploeg in 1A doet het dit seizoen slechter op eigen veld dan Waasland-Beveren. 14 thuiswedstrijden leverden amper 11 punten op . Waasland-Beveren kon dit jaar nog maar 1 keer winnen op eigen veld, tegen Eupen. Meteen ook de enige zege voor de hekkensluiter sinds half december. Geen enkele ploeg in 1A doet het dit seizoen slechter op eigen veld dan Waasland-Beveren. 14 thuiswedstrijden leverden amper 11 punten op

18:11 vooraf, 18 uur 11. 12 op 12 voor Beerschot? Een uitwedstrijd voor Beerschot vandaag en dat ligt de ploeg van Will Still beduidend beter dan op het Kiel spelen. Daar kunnen de Antwerpenaren nu al 8 thuiswedstrijden op rij niet meer winnen. Buitenshuis is het een ander verhaal, Beerschot gaat op de Freethiel op zoek naar zijn 4e uitzege op een rij. . 12 op 12 voor Beerschot? Een uitwedstrijd voor Beerschot vandaag en dat ligt de ploeg van Will Still beduidend beter dan op het Kiel spelen. Daar kunnen de Antwerpenaren nu al 8 thuiswedstrijden op rij niet meer winnen. Buitenshuis is het een ander verhaal, Beerschot gaat op de Freethiel op zoek naar zijn 4e uitzege op een rij.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Moeskroen blijft binnen schot. Waasland-Beveren ging vorige zaterdag pijnlijk onderuit in het degradatieduel tegen Cercle Brugge, dat daardoor nu 4 punten meer telt dan de rode lantaarn. Daags nadien zag het er nog slechter voor het team van Nicky Hayen toen ook degradatieconcurrent Moeskroen op weg leek naar een driepunter bij Beerschot. Maar de Antwerpenaren maakten in de slotfase nog gelijk. Waasland-Beveren houdt Moeskroen zo binnen schot en volgt op 2 punten. . Moeskroen blijft binnen schot Waasland-Beveren ging vorige zaterdag pijnlijk onderuit in het degradatieduel tegen Cercle Brugge, dat daardoor nu 4 punten meer telt dan de rode lantaarn. Daags nadien zag het er nog slechter voor het team van Nicky Hayen toen ook degradatieconcurrent Moeskroen op weg leek naar een driepunter bij Beerschot. Maar de Antwerpenaren maakten in de slotfase nog gelijk. Waasland-Beveren houdt Moeskroen zo binnen schot en volgt op 2 punten.

17:47 vooraf, 17 uur 47. 4 wissels bij Waasland-Beveren. Flink wat veranderingen in de basisploeg van Waasland-Beveren. Wuytens moet geschorst toekijken en ook Faucher, Leuko en Bastians verdwijnen uit de basis. Khammas, Heymans, Schryvers en Verstraete zijn hun vervangers. . 4 wissels bij Waasland-Beveren Flink wat veranderingen in de basisploeg van Waasland-Beveren. Wuytens moet geschorst toekijken en ook Faucher, Leuko en Bastians verdwijnen uit de basis. Khammas, Heymans, Schryvers en Verstraete zijn hun vervangers.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Eleke en Prychynenko aan de aftrap. Enkel noodgedwongen wissels bij Beerschot. Suzuki is niet wedstrijdfit en Van den Bergh is geschorst. Eleke, die vorig week als invaller nog scoorde tegen Moeskroen, en Prychynenko komen daardoor aan de aftrap. Voorts sleutelt Will Still niet aan zijn basisploeg. . Eleke en Prychynenko aan de aftrap Enkel noodgedwongen wissels bij Beerschot. Suzuki is niet wedstrijdfit en Van den Bergh is geschorst. Eleke, die vorig week als invaller nog scoorde tegen Moeskroen, en Prychynenko komen daardoor aan de aftrap. Voorts sleutelt Will Still niet aan zijn basisploeg.

17:31 vooraf, 17 uur 31. Geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn door? Met nog amper 5 wedstrijden te gaan begint de tijd stilaan te dringen voor hekkensluiter Waasland-Beveren. Met winst tegen Beerschot kan het de rode lantaarn (voorlopig) doorgeven aan Moeskroen. Beerschot gaat buitenshuis dan weer voor 12 op 12. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn door? Met nog amper 5 wedstrijden te gaan begint de tijd stilaan te dringen voor hekkensluiter Waasland-Beveren. Met winst tegen Beerschot kan het de rode lantaarn (voorlopig) doorgeven aan Moeskroen. Beerschot gaat buitenshuis dan weer voor 12 op 12. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

Opstelling Waasland-Beveren. Brent Gabriël, Jur Schryvers, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Daan Heymans, Louis Verstraete, Sivert Heltne Nilsen, Leonardo Bertone, Alessandro Albanese, Michael Frey, Aboubakary Koita Opstelling Waasland-Beveren Brent Gabriël, Jur Schryvers, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Daan Heymans, Louis Verstraete, Sivert Heltne Nilsen, Leonardo Bertone, Alessandro Albanese, Michael Frey, Aboubakary Koita

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Stipe Radic, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Pierre Bourdin, Blessing Eleke, Loris Brogno Opstelling Beerschot Mike Vanhamel, Stipe Radic, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Pierre Bourdin, Blessing Eleke, Loris Brogno