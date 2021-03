Beerschot houdt Waasland-Beveren op laatste plaats met late remonte

Waasland-Beveren - Beerschot in een notendop:

Ook in de heenwedstrijd tegen Beerschot gaf Waasland-Beveren een voorsprong uit handen. Toen leidde het al na een kwartier met 0-2, maar Beerschot zette de scheve situatie nog recht en diep in de extra tijd bezorgde Loris Brogno de thuisploeg nog een 3-2-overwinning.

Dom verknalt droomstart van Waasland-Beveren

De thuisploeg was baas, maar kreeg 10 minuten voor de rust een koude douche op een vrije trap van Holzhauser. De Oostenrijker dropte de bal aan de tweede paal en daar werkte Dom de gelijkmaker in doel. Eén kans, één goal. Beerschot toonde zich dodelijk efficiënt.

Waasland-Beveren betaalt zware prijs voor missers

Waasland-Beveren was ook in de tweede helft de betere ploeg. Koita zette Vanhamel aan het werk en Frey was te verrast om een afgeweken voorzet van Schryvers in doel te verlengen. Ook bij Heymans was het net niet, zijn volley spatte uiteen op de lat. Op een prima voorzet van Khammas kopte Frey dan weer pal op Vanhamel.

De 2-1 hing dus in de lucht, maar het werd zowaar 1-2. Beerschot strafte de gemiste kansen genadeloos af. Sanusi bracht Holzhauser plots alleen voor Gabriël en de Oostenrijker pikte na zijn assist ook een doelpunt mee.

Een koude douche voor Waasland-Beveren, dat in de slotfase nog alles op alles zette. Mukuna kon die aanvalsdrift afstraffen op een scherpe counter, maar oog in oog met Gabriël vergat hij de wedstrijd te beslissen. Zo kwam Sula in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar Vanhamel bracht redding.