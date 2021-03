Kan Cercle Brugge kostbare punten rapen op het veld van KRC Genk?

20:12 vooraf, 20 uur 12. Heenronde: 1-5 in Brugge. Op speeldag 14 nam Racing Genk vlot de maat van Cercle. Aan de rust stond het al 0-4, onder meer dankzij twee goals van Onuachu. Na de pauze dreven Hotic en Bongonda de score op tot 1-5. Genk werd door die zege alleen leider in het klassement. . Heenronde: 1-5 in Brugge Op speeldag 14 nam Racing Genk vlot de maat van Cercle. Aan de rust stond het al 0-4, onder meer dankzij twee goals van Onuachu. Na de pauze dreven Hotic en Bongonda de score op tot 1-5. Genk werd door die zege alleen leider in het klassement.

20:01 vooraf, 20 uur 01. De beste verdediging is proberen zo veel mogelijk op de helft van de tegenstander te spelen. We gaan proberen zo hoog mogelijk te staan en weg te blijven van onze eigen zestien meter. Yves Vanderhaeghe (coach Cercle Brugge). De beste verdediging is proberen zo veel mogelijk op de helft van de tegenstander te spelen. We gaan proberen zo hoog mogelijk te staan en weg te blijven van onze eigen zestien meter. Yves Vanderhaeghe (coach Cercle Brugge)

19:55 vooraf, 19 uur 55. Van der Bruggen en Denkey starten. Cercle deed het met een onuitgegeven elftal lang niet onaardig in de beker tegen Anderlecht, maar vandaag grijpt Vanderhaeghe toch terug naar de meer vertrouwde opstelling. In vergelijking met de partij tegen Waasland-Beveren van vorige week komen Van der Bruggen en Denkey in de ploeg, Hotic en Hoggas moeten plaatsnemen op de bank. . Van der Bruggen en Denkey starten Cercle deed het met een onuitgegeven elftal lang niet onaardig in de beker tegen Anderlecht, maar vandaag grijpt Vanderhaeghe toch terug naar de meer vertrouwde opstelling. In vergelijking met de partij tegen Waasland-Beveren van vorige week komen Van der Bruggen en Denkey in de ploeg, Hotic en Hoggas moeten plaatsnemen op de bank.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Onuachu opnieuw in de spits. In de beker was het Dessers die in de spits mocht opdraven, maar vandaag kiest Van den Brom toch weer voor topschutter Onuachu. Ook Bogonda komt opnieuw in de ploeg, ten koste van Oyen. . Onuachu opnieuw in de spits In de beker was het Dessers die in de spits mocht opdraven, maar vandaag kiest Van den Brom toch weer voor topschutter Onuachu. Ook Bogonda komt opnieuw in de ploeg, ten koste van Oyen.

19:44 vooraf, 19 uur 44. Vooraf. Door de zege van Moeskroen schuift Cercle Brugge weer een bank achteruit en wordt het voorlaatste in de stand. Groen-zwart heeft dus dringend punten nodig, maar dat is geen gemakkelijke opdracht op bezoek bij KRC Genk, dat in de afgelopen week vertrouwen tankte met zeges in beker en competitie. . Vooraf Door de zege van Moeskroen schuift Cercle Brugge weer een bank achteruit en wordt het voorlaatste in de stand. Groen-zwart heeft dus dringend punten nodig, maar dat is geen gemakkelijke opdracht op bezoek bij KRC Genk, dat in de afgelopen week vertrouwen tankte met zeges in beker en competitie.

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, David Bates, Strahinja Pavlovic, Jean Marcelin, Vitinho, Hannes Van der Bruggen, Leonardo Da Silva Lopes, Giulian Biancone, Ike Ugbo, Kevin Denkey, Olivier Deman Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, David Bates, Strahinja Pavlovic, Jean Marcelin, Vitinho, Hannes Van der Bruggen, Leonardo Da Silva Lopes, Giulian Biancone, Ike Ugbo, Kevin Denkey, Olivier Deman