Genk is snel klaar met Cercle en zet grote stap richting Play-off I

Racing Genk - Cercle Brugge in een notendop:

Onuachu en Ito zetten Racing Genk snel op rozen

Net toen Cercle in de wedstrijd groeide, sloeg Genk een tweede keer toe. Heynen lepelde de bal enig mooi over de verdediging, Ito nam Didillon te grazen met een gekruist schot: 2-0. Om het allemaal nog wat erger te maken voor Cercle, werd het kort voor de rust tot tien man herleid, toen Van der Bruggen met een tweede gele kaart mocht inrukken.

Cercle probeerde de storm te doorstaan, maar was er toch al snel aan voor de moeite: in minuut 9 schilderde Bongonda een vrije trap op het hoofd van Onoachu, die zijn 25e van het seizoen tegen de touwen buffelde.

Genk kwam met veel vertrouwen aan de aftrap na zeges in de beker en de competitie, en dat was er ook aan te zien: Cercle Brugge werd van bij de aftrap weggedrukt en vastgezet op de eigen helft.

Vanderhaeghe wil een penalty: “Aan de andere kant is het zeker penalty”

Geen doelpunten meer in flauwe tweede helft

In een min of meer overbodige tweede helft deed Cercle Brugge het nog best aardig met z’n tienen, maar Genk echt in de problemen brengen zat er nooit in.

De thuisploeg hield de zaak rustig onder controle en drukte maar sporadisch het gaspedaal even in. Onuachu kopte een aardige kans naast, Bongonda besloot dan weer te centraal tussen de palen.

Tegen het einde van de wedstrijd was de tank duidelijk leeg bij Cercle, maar zelfs dan lukte het Genk niet om een derde doelpunt te maken. Invaller Dessers wrong twee uitgelezen kansen de nek om, en ook de onvermoeibare Munoz kreeg de bal niet voorbij Didillon.

Alles bij elkaar een erg eenvoudige zege dus voor Racing Genk, dat door het puntenverlies van Anderlecht eerder vandaag een uitstekende zaak doet met het oog op play-off 1. Cercle Brugge staat na dit weekend weer een trapje lager in de stand, met nog vier speeldagen te gaan.