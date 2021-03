LIVE: Nu al één gemiste penalty en vier goals in Eupen-OH Leuven

45+3'

eerste helft, minuut 48. Rust. De spelers mogen even gaan uitpuffen na een hele leuke eerste helft. Eupen zag al heel vroeg een strafschop gemist worden door Prevljak. OHL kwam net voor het half uur dan wel op voorsprong via Malinov en nadien ging het heel snel. De bal was nauwelijks aan de overkant en Heris maakte alweer gelijk. In de slotminuut zag Henry zijn doelpunt nog uitgewist worden door Musona. Aan de rust staat het dus 2-2. .