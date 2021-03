Eupen maakt drie keer een achterstand goed tegen OH Leuven

18:08

einde, 18 uur 08. Einde wedstrijd . Het zit erop! Beide teams moeten zich tevreden stellen met 1 punt na een bijzonder aangename wedstrijd. Eupen kreeg al in de openingsminuten de kans om op voorsprong te komen via Prevljak, maar hij schoot een strafschop recht op Romo. Er vielen voor het rustsignaal wel nog 4 doelpunten te noteren: Malinov, Heris, Henry en Musona (op strafschop) scoorden. Na de rust was het opnieuw OHL dat op voorsprong kwam via aanvoerder Mercier, aan de overkant maakte Musona weer gelijk. 3-3: beide ploegen verdienden eigenlijk meer, maar moeten tevreden zijn met een puntje. .