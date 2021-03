Gent dankt Jaremtsjoek en het doelkader voor zege tegen Oostende

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde: 1-0. Gent trekt de 1-0-zege tegen Oostende over de streep in de tweede helft. Oostende kreeg nog enkele kansjes, maar was niet efficiënt voor doel.



90+4' tweede helft, minuut 94. Oostende lijkt niet meer bij machte om de gelijkmaker uit de brand te slepen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij KAA Gent, Igor Plastoen erin, Alessio Castro-Montes eruit wissel Alessio Castro-Montes Igor Plastoen

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij KAA Gent, Osman Bukari erin, Roman Jaremtsjoek eruit wissel Roman Jaremtsjoek Osman Bukari

90' Toegevoegde tijd. Oostende krijgt 4 minuten extra om nog iets te forceren. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Oostende krijgt 4 minuten extra om nog iets te forceren.

89' tweede helft, minuut 89. Bolat staat even in een schietkraam, maar houdt drie pogingen na elkaar tegen. Hij komt ook onzacht in aanraking met een ploegmaat en moet even verzorgd worden.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij KV Oostende, Indy Boonen erin, Brecht Capon eruit wissel Brecht Capon Indy Boonen

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij KV Oostende, Ari Skúlason erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Ari Skúlason

88' tweede helft, minuut 88. Kan Oostende nog een slotoffensief op poten zetten? Blessing gooit er nog enkele verse krachten in.

82' tweede helft, minuut 82.

80' tweede helft, minuut 80. De tijd begint te dringen voor Oostende. De bezoekers drukken Gent wel achteruit, maar dat is niet voldoende.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Elisha Owusu eruit wissel Elisha Owusu Laurent Depoitre

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, François Marquet eruit wissel François Marquet Mamadou Thiam

78' tweede helft, minuut 78. Invaller Bätzner afgeblokt. Daar is de volgende kans voor Oostende. Gueye en Sakala knallen elkaar omver, maar de bal belandt nog voor de voet van Bätzner. Die haalt iets te laconiek uit en zo wordt zijn schot afgeblokt. Dit was echt wel een kans.

76' tweede helft, minuut 76. Bataille perste er nog een sprintje uit op de rechterflank, maar hij kan Sakala en Gueye niet bereiken met zijn voorzet. Gent speelt met vuur.

75' tweede helft, minuut 75. Door een carambole gaat de bal de lucht in en valt die pardoes voor de voet van Hjulsager. Die laat de bal niet botsen, haalt meteen uit, maar raakt de bal niet vol. Zo is het een makkelijke redding voor Bolat.

74' tweede helft, minuut 74. Oostende heeft het begrepen, na een snelle combinatie wil Bataille de bal voor doel gooien, maar het levert enkel een hoekschop op. Het is de eerste voor Oostende.

73' tweede helft, minuut 73. We naderen het slotkwartier en Oostende zal toch een versnelling hoger moeten schakelen om iets aan de achterstand te doen. . We naderen het slotkwartier en Oostende zal toch een versnelling hoger moeten schakelen om iets aan de achterstand te doen.