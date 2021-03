LIVE: Klautert Club Brugge tegen Zulte Waregem uit zijn coronadipje?

6' eerste helft, minuut 6. Club zoekt zich al combinerend een weg door het centrum, maar daar loopt te veel volk van Zulte Waregem. . Club zoekt zich al combinerend een weg door het centrum, maar daar loopt te veel volk van Zulte Waregem.

5' eerste helft, minuut 5. Dit was al een signaal dat Zulte Waregem rekent op de flitsen van de flanken. Tom Boudeweel op Radio 1.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Zulte Waregem laat zich al vroeg zien. Bruno lanceert Dompé op links, die zich ontdoet van Mata en in de handen van Mignolet mikt.

1' eerste helft, minuut 1. Club Brugge versiert meteen een hoekschop, Vanaken kan niet voluit koppen. Flukse start van de thuisploeg!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Kevin Van Damme fluit de wedstrijd op gang in een zonnig Jan Breydelstadion.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:25 vooraf, 15 uur 25. Heenronde: 0-6 (!) voor Club. Zulte Waregem heeft nog wat recht te zetten tegen Club, na de pijnlijke 0-6-vernedering op speeldag 6. Een owngoal van Deschacht was toen de opmaat voor een Brugs doelpuntenfestijn in het Regenboogstadion, met nog treffers van Krmencik (2), Vanaken, De Ketelaere en Balanta.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Zulte Waregem is de ploeg die sinds eind oktober na ons de meeste punten heeft gehaald. We weten dus dat het een pittige wedstrijd zal zijn. Philippe Clement.

15:09 vooraf, 15 uur 09. Twee gedwongen wissels voor Dury. Na vier wedstrijden met dezelfde basisopstelling moet Dury nu toch twee wissels doorvoeren. De Bock is geblesseerd en Vossen mag door een contractuele bepaling niet tegen z'n ex-club aantreden. Pletinckx depanneert in de verdediging, Chory is vandaag de diepste man.

14:49 vooraf, 14 uur 49. Noa Lang in de basis bij Club. Philippe Clement wijzigt zijn basiselftal op twee posities in vergelijking met de bekerpartij tegen Standard. Noa Lang komt in de ploeg in de plaats van Ignace Van der Brempt, die geschorst is en dus niet in de selectie zit. Achterin mag Sobol opnieuw aantreden, Ricca verhuist naar de bank.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Zulte Waregem in Play-off I? Het leek er even op dat Zulte Waregem misschien zelfs tegen de degradatie zou moeten vechten dit seizoen, maar uiteindelijk doet Essevee zelfs nog mee voor een plaatsje bij de top 4. Het verschil met nummer 4 KV Oostende is momenteel amper 3 punten. Domper voor Zulte Waregem is wel de afwezigheid van Laurens De Bock. De linksachter liep bij een botsing tegen Kortrijk twee gebroken ribben en een klaplong op.

Domper voor Zulte Waregem is wel de afwezigheid van Laurens De Bock. De linksachter liep bij een botsing tegen Kortrijk twee gebroken ribben en een klaplong op.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Noa Lang, Youssouph Badji, Tahith Chong

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Jean-Luc Dompé, Tomáš Chorý, Gianni Bruno