Klautert Club Brugge tegen Zulte Waregem uit zijn coronadipje?

Club Brugge werd de voorbije weken overspoeld door een coronagolf, waardoor het schipbreuk leed in zowel de Europa League als de Croky Cup. In de competitie is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht, zeker niet nu de selectie nagenoeg weer voltallig is. Zien we het oude Club Brugge terug tegen Zulte Waregem? Afspraak vanaf 16u.