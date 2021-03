Charleroi en STVV schieten niet veel op met scoreloos puntje

Peter Maes (coach STVV): "Dit was een verdiend punt. De jongens hebben goed gereageerd op de vorige verlieswedstrijd. We hebben volgens mij niets weggeven en vooral goed compact verdedigd. Nu kunnen we ons twee weken voorbereiden op de cruciale match tegen Waasland-Beveren. Ik ben ook tevreden met de prestatie van Van Dessel. Hij heeft gebracht wat ik verwacht had. Hij is jong en heeft kwaliteiten, dat toont dat we verder kijken dan enkel vandaag."

Karim Belhocine (coach Charleroi): “Het is uiteraard goed dat we er in slagen om de 0 te houden achterin, maar offensief hebben we gewoon te weinig gebracht. Ik heb geprobeerd om daar verandering te brengen met de wissels, maar Sint-Truiden stond gewoon goed te verdedigen. Ondanks ons nieuwe systeem vonden we vandaag geen oplossingen. Het is duidelijk dat we ons nu moeten richten op de top-8. We moeten blijven vechten. Ik voel dat dat zeker nog in deze groep zit. Het is zaak om de knop om te draaien en opnieuw bevrijder te gaan voetballen."