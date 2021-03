Eén man minder, twee goals meer voor Antwerp in spektakel tegen Kortrijk

Antwerp op voorsprong ondanks rode kaart

Vooraf was er een moment om even stil van te worden. De spelers van beide teams betraden het veld met een knuffel ter nagedachtenis van Loes. Het 7-jarige meisje overleed vorige week in een tragisch verkeersongeval.



Antwerp begon het beste aan de wedstrijd met kansen voor Lamkel Zé en Mbokani, maar werd even later ferm opgeschrikt. Seck ging toch net wat te drastisch in duel met Ocansey en kreeg een rechtstreekse rode kaart.



Ondanks de penibele situatie kwam de thuisploeg wel op voorsprong. Lamkel Zé legde aan voor een afstandsschot en raakte onderweg even de elleboog van De Sart. Scheidsrechter Dierick ging even kijken naar het scherm en gaf een penalty die vlot werd omgezet door Refaelov.



In het slot van de eerste helft waren er geen kansen meer. Antwerp zette een laag blok en Kortrijk kon geen enkel gaatje vinden. Rusten gingen de 22 hoofdrolspelers dus met een 1-0 tussenstand.