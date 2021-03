LIVE: Anderlecht en KV Mechelen bikkelen voor play-offtickets

De nederlaag van Zulte Waregem bij Club Brugge is alvast goed nieuws voor beide ploegen. Anderlecht voelt de hete adem van Essevee wat minder in zijn nek en Mechelen kan straks naast de fusieploeg komen in de stand.

vooraf, 16 uur 16. Vooraf. Anderlecht kan vanavond een stap in de juiste richting zetten, maar dan moet het eindelijk wat vlotter gaan scoren in eigen huis. In de beker tegen Cercle was één goaltje genoeg om de halve finale te halen, maar in de laatste drie competitiematchen in het Astridpark bleef paars-wit steken op 0-0. Mechelen zag zijn fameuze opmars de voorbije weken gestuit en verdween deze week ook uit de Beker van België. Zit die uitschakeling nog in de kopjes bij de jongens van coach Vrancken, of zijn ze klaar voor een kleine stunt? .