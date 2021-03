Anderlecht laat dure punten liggen tegen KV Mechelen in strijd om PO1

Anderlecht - Mechelen kort samengevat

Anderlecht laat zich niet afbluffen door Mechelen

Er kwamen ook kansen. Diaby glipte door de buitenspelval en botste op Thoelen, waarna Nmecha de rebound nogal onhandig naast een wenkend doel schoot. Aan de overkant was er toch nog een Mechelse mogelijkheid. Sjved verraste Wellenreuther met een schuiver die maar net naast ging. Amuzu was dan weer half uit evenwicht toen hij uithaalde.

Wouter Vrancken beloofde een assertief Malinwa en dat kregen we ook in de openingsfase. Na een schot van Defour en een kopbal van Vranckx was het echter afgelopen met het voortvarende begin van de bezoekers en nam Anderlecht de regie en het balbezit over.

De opstellingen van beide ploegen droegen de sporen van de beker. Bij Anderlecht was er na de plaatsing voor de halve finale weinig reden om veel aan te passen. Enkel Delcroix en Lawrence konden zich in de basis werken. Mechelen zag er na de kansloze uitschakeling in Genk dan weer helemaal anders uit met liefst vijf verse namen.

Twee strafschoppen heffen elkaar uiteindelijk op

We leken af te stevenen op een 0-0, maar vlak voor de rust tuimelde Nmecha over het been van Bijker. De Duitser zette de strafschop zelf om en drukte het veldoverwicht van Anderlecht ook uit in de score.

De tweede helft begon vrij aardig met een afgeweken schot van Nmecha dat de paal scheerde, maar dan viel het plots helemaal stil. Anderlecht vergat door te duwen en kreeg een fikse klap te verwerken toen Sjved nadrukkelijk een strafschop zocht. Hij gooide zich graag naar de grond in een duel met Murillo en scheidsrechter D'Hondt wees zonder twijfel naar de stip. Ook veteraan De Camargo aarzelde niet en maakte er vanaf elf meter 1-1 van.

Net als in de heenronde gooide Anderlecht een voorsprong te grabbel tegen KVM. Paars-wit voetbalde in zijn jacht op de 2-1 zenuwachtig en slordig. Pas in de toegevoegde tijd konden we nog eens een interessante poging noteren. Miazga knikte een hoekschop tegen de benen van Bijker. Storm pakte nog uit met een typische dribbel, maar een Mechelse zege zou wat overdreven geweest zijn.

Anderlecht laat dus na om druk te zetten op Genk en Oostende en verliest van zijn pluimen in het gevecht om Play-off I. KV Mechelen sluipt een beetje dichter bij de plaatsjes voor Play-off II, maar ook dat wordt een moeilijk verhaal.