LIVE: Wie loopt wat verder weg van de degradatiezone, STVV of Eupen?

15' eerste helft, minuut 15. Brüls niet voorbij Defourny. Na een duwfout van Adriano mag Brüls het proberen op een vrije trap. Hij haalt verrassend uit, maar mikt de bal wel pal in de grijparmen van Defourny. . Brüls niet voorbij Defourny Na een duwfout van Adriano mag Brüls het proberen op een vrije trap. Hij haalt verrassend uit, maar mikt de bal wel pal in de grijparmen van Defourny.

10' eerste helft, minuut 10. Aan inzet geen gebrek bij beide ploegen. Nu is het weer STVV dat dreigt met een verre knal van De Ridder die in hoekschop verdwijnt. Daarop kan Teixeira aan de tweede paal koppen, maar zijn poging is niet gekadreerd. . Aan inzet geen gebrek bij beide ploegen. Nu is het weer STVV dat dreigt met een verre knal van De Ridder die in hoekschop verdwijnt. Daarop kan Teixeira aan de tweede paal koppen, maar zijn poging is niet gekadreerd.

7' eerste helft, minuut 7. Bedrijvige Musona. Musona toont zich bedrijvig. Hij baant zich een weg in de zestien en kan tussen 2 verdedigers alsnog op doel besluiten. Het levert een afgeweken schot en dus een hoekschop op. . Bedrijvige Musona Musona toont zich bedrijvig. Hij baant zich een weg in de zestien en kan tussen 2 verdedigers alsnog op doel besluiten. Het levert een afgeweken schot en dus een hoekschop op.

6' eerste helft, minuut 6. Ook Eupen laat zich een eerste keer zien na een vrije trap. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Musona. Die haalt in één tijd uit van buiten de zestien, maar besluit naast. . Ook Eupen laat zich een eerste keer zien na een vrije trap. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Musona. Die haalt in één tijd uit van buiten de zestien, maar besluit naast.

5' eerste helft, minuut 5. Volley Brüls niet gekadreerd. Brüls wordt een eerste keer gelanceerd en waagt zijn kans met een volley van net buiten de zestien. Maar hij kan de bal niet laag houden. . Volley Brüls niet gekadreerd Brüls wordt een eerste keer gelanceerd en waagt zijn kans met een volley van net buiten de zestien. Maar hij kan de bal niet laag houden.

4' eerste helft, minuut 4. STVV probeert de wedstrijd meteen in handen te nemen. De thuisploeg zet hoog druk, zodra Eupen in balbezit komt. . STVV probeert de wedstrijd meteen in handen te nemen. De thuisploeg zet hoog druk, zodra Eupen in balbezit komt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. STVV brengt de bal aan het rollen. Kunnen de Truienaars de punten thuis houden tegen Eupen? . Aftrap STVV brengt de bal aan het rollen. Kunnen de Truienaars de punten thuis houden tegen Eupen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:33 vooraf, 20 uur 33. Statistieken in het voordeel van STVV. Eupen slaagde er de voorbije 2 seizoenen niet 1 keer in om STVV te verslaan. 2 seizoenen geleden pakte STVV 6 op 6 tegen Eupen in de reguliere competitie en leverde de confrontatie in Play-of II 2 gelijke spelen op. Ook vorig seizoen haalde STVV het maximum uit de onderlinge duels en dit seizoen draaide de heenmatch in Eupen op een gelijkspel uit. . Statistieken in het voordeel van STVV Eupen slaagde er de voorbije 2 seizoenen niet 1 keer in om STVV te verslaan. 2 seizoenen geleden pakte STVV 6 op 6 tegen Eupen in de reguliere competitie en leverde de confrontatie in Play-of II 2 gelijke spelen op. Ook vorig seizoen haalde STVV het maximum uit de onderlinge duels en dit seizoen draaide de heenmatch in Eupen op een gelijkspel uit.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Zowel Eupen als STVV kunnen een zege wel gebruiken. Eupen jaagt al 6 wedstrijden op rij vruchteloos op een zege, STVV zit aan 3 wedstrijden zonder winst. . Zowel Eupen als STVV kunnen een zege wel gebruiken. Eupen jaagt al 6 wedstrijden op rij vruchteloos op een zege, STVV zit aan 3 wedstrijden zonder winst.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Jupiler Pro League Eupen neemt in volle degradatiestrijd afscheid van Menno Koch

20:19 vooraf, 20 uur 19. Eupen zonder Koch. Geen Menno Koch in de basis bij Eupen. De Nederlandse verdediger verhuisde deze week nog naar CSKA Sofia. Ook Boljevic, Cools en Prevljak verdwijnen uit de basisploeg. Komen daardoor wél aan de aftrap: Baby, N'Dri, Musona en Miangue. . Eupen zonder Koch Geen Menno Koch in de basis bij Eupen. De Nederlandse verdediger verhuisde deze week nog naar CSKA Sofia. Ook Boljevic, Cools en Prevljak verdwijnen uit de basisploeg. Komen daardoor wél aan de aftrap: Baby, N'Dri, Musona en Miangue.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Ongewijzigde basisploeg bij STVV. Geen wijzigingen in de basisploeg van Peter Maes. STVV start met dezelfde 11 die ook vorige week zondag aan de aftrap stonden tegen Antwerp. STVV pakte toen met een 0-0-gelijkspel een punt in het Bosuilstadion. . Ongewijzigde basisploeg bij STVV Geen wijzigingen in de basisploeg van Peter Maes. STVV start met dezelfde 11 die ook vorige week zondag aan de aftrap stonden tegen Antwerp. STVV pakte toen met een 0-0-gelijkspel een punt in het Bosuilstadion.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366100861177507840

20:00 vooraf, 20 uur . Opnieuw doelpuntenfestival? De voorbije 2 seizoenen kreeg Eupen in de reguliere competitie telkens een stevige rammeling op Stayen. In 2019 won STVV met 4-1, vorig seizoen smeerde het Eupen een 5-2-nederlaag aan. Tussendoor kon Eupen in Play-off II wel een puntje meegraaien bij STVV. . Opnieuw doelpuntenfestival? De voorbije 2 seizoenen kreeg Eupen in de reguliere competitie telkens een stevige rammeling op Stayen. In 2019 won STVV met 4-1, vorig seizoen smeerde het Eupen een 5-2-nederlaag aan. Tussendoor kon Eupen in Play-off II wel een puntje meegraaien bij STVV.

19:03 vooraf, 19 uur 03. Opportuniteit in de strijd voor het behoud. Rode lantaarn Waasland-Beveren ging onderuit tegen Cercle en Moeskroen, de voorlaatste in de stand, bleef bij Beerschot steken op een gelijkspel. Zowel STVV als Eupen kunnen vanavond zo een belangrijke stap zetten in de strijd voor het behoud. . Opportuniteit in de strijd voor het behoud Rode lantaarn Waasland-Beveren ging onderuit tegen Cercle en Moeskroen, de voorlaatste in de stand, bleef bij Beerschot steken op een gelijkspel. Zowel STVV als Eupen kunnen vanavond zo een belangrijke stap zetten in de strijd voor het behoud.

18:59 vooraf, 18 uur 59. Houdt STVV de punten thuis? STVV en Eupen zetten een punt achter de voetbalzondag in de Jupiler Pro League. STVV kan met een overwinning over Eupen springen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Houdt STVV de punten thuis? STVV en Eupen zetten een punt achter de voetbalzondag in de Jupiler Pro League. STVV kan met een overwinning over Eupen springen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

18:59 - Vooraf Vooraf, 18 uur 59

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Christian Brüls, Chris Durkin, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo Opstelling STVV Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Christian Brüls, Chris Durkin, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Senna Miangue, Adriano Correia, Konan N'Dri, Stef Peeters, Edo Kayembe, Knowledge Musona, Amara Baby, Julien Ngoy Opstelling KAS Eupen Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Senna Miangue, Adriano Correia, Konan N'Dri, Stef Peeters, Edo Kayembe, Knowledge Musona, Amara Baby, Julien Ngoy