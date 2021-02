Standard-fans negeren coronamaatregelen in aanloop naar 'Clasico'

13:11 Twee feestvarkens. Aan beide kanten staat een speler die iets te vieren heeft. Amallah speelt zijn honderdste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse en Delcroix wordt vandaag 22. . vooraf, 13 uur 11. Twee feestvarkens Aan beide kanten staat een speler die iets te vieren heeft. Amallah speelt zijn honderdste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse en Delcroix wordt vandaag 22.

13:02 vooraf, 13 uur 02. Standard is thuis al vijf wedstrijden ongeslagen tegen Anderlecht. De laatste Brusselse zege op Sclessin was in 2016, toen Teodorczyk de enige goal maakte. Van de veertien spelers die toen in actie kwamen voor Anderlecht, zit er geen enkele meer in de huidige kern.

12:51 vooraf, 12 uur 51. De spelerskern houdt braafjes afstand, maar beseft dat het vanmiddag menens is.

12:50 vooraf, 12 uur 50. Standard-fans negeren de coronamaatregelen en maken het belang van de wedstrijd extra duidelijk.

12:37 vooraf, 12 uur 37. Opstellingen. Standard kan van bij de aftrap rekenen op Amallah. Dat moet een geweldige opluchting zijn, want de Marokkaan is bijzonder belangrijk in Luik. Ook Balikwisha is nieuw in vergelijking met de nederlaag bij Zulte Waregem. Dussenne en Lestienne verdwijnen uit de basisopstelling van Leye. Bij Anderlecht gooit Kompany zijn verdediging om. Lissens en Sardella verhuizen naar de bank ten voordele van Murillo en Miazga. Diaby en Amuzu kwamen niet aan de aftrap in de pijnlijke 0-2 tegen Kortrijk, maar krijgen vandaag wel hun kans bij de bezoekers.

Bij Anderlecht gooit Kompany zijn verdediging om. Lissens en Sardella verhuizen naar de bank ten voordele van Murillo en Miazga. Diaby en Amuzu kwamen niet aan de aftrap in de pijnlijke 0-2 tegen Kortrijk, maar krijgen vandaag wel hun kans bij de bezoekers.

12:27 vooraf, 12 uur 27. Kwakkelseizoen. Standard begon niet eens zo slecht aan de jaargang 2020-21, maar gleed onder Montanier op een paar weken helemaal weg. Met Leye aan het roer was er een heropleving met 12 op 12, maar inmiddels wachten de Rouches al vijf competitiematchen op een nieuwe zege. Anderlecht krijgt de laatste tijd dan weer geen enkele regelmaat in zijn resultaten. De voorbije seizoenen eindigde het zesde en achtste. Daarvoor was het al van 1973 geleden dat paars-wit nog eens buiten de eerste vijf was geëindigd. Twee jaar na elkaar dat gebeurde voor het laatst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze Clasico is van levensbelang met het oog op Play-off I, maar dus net zo goed om het blazoen van twee topclubs in verval wat op te poetsen.

Anderlecht krijgt de laatste tijd dan weer geen enkele regelmaat in zijn resultaten. De voorbije seizoenen eindigde het zesde en achtste. Daarvoor was het al van 1973 geleden dat paars-wit nog eens buiten de eerste vijf was geëindigd. Twee jaar na elkaar dat gebeurde voor het laatst tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze Clasico is van levensbelang met het oog op Play-off I, maar dus net zo goed om het blazoen van twee topclubs in verval wat op te poetsen.

10:24 vooraf, 10 uur 24. "Er is weer stilstand in "the process"". Gelooft De Coninck nog in "the process"? "Er is weer wat stilstand in het proces. Een aantal jonge spelers die opeens progressie leken te maken plafonneren weer. De druk om POI te spelen, werkt verlammend. Alleen Nmecha deed het goed, maar hij is ook stilgevallen." "Anderlecht zit vast aan Kompany en omgekeerd. Ze weten waar ze aan begonnen zijn en ooit komt dat wel goed. Maar op korte termijn moet er toch ook iets gebeuren. Er moet weer wat swingend en aanvallend voetbal komen. Yari Verschaeren traint weer mee. Misschien helpt dat.

"Anderlecht zit vast aan Kompany en omgekeerd. Ze weten waar ze aan begonnen zijn en ooit komt dat wel goed. Maar op korte termijn moet er toch ook iets gebeuren. Er moet weer wat swingend en aanvallend voetbal komen. Yari Verschaeren traint weer mee. Misschien helpt dat.

10:15 vooraf, 10 uur 15. De Coninck: "Er valt te vrezen voor een gelijkspel". "Op dit moment zijn het eigenlijk twee teams in moeilijkheden, sportief en extra-sportief met financiële moeilijkheden", vertelt analist Wim De Coninck. "Anderlecht zit aan 12 gelijke spelen en Standard ook al aan 10. En daar schiet je niet mee op." "Anderlecht heeft een gebrek aan scorend vermogen. Veldgoals zijn voor Anderlecht heel moeilijk. Ze zitten nog maar aan 36 doelpunten. Ze pakken veel te veel brilscores. En daar valt vandaag ook voor te vrezen, al schiet niemand daar iets mee op." "Maar de match van vandaag is wel belangrijk. De winnaar kan nog altijd veel hoop koesteren op Play-off I. De verliezer doet een heel slechte zaak."

"Anderlecht heeft een gebrek aan scorend vermogen. Veldgoals zijn voor Anderlecht heel moeilijk. Ze zitten nog maar aan 36 doelpunten. Ze pakken veel te veel brilscores. En daar valt vandaag ook voor te vrezen, al schiet niemand daar iets mee op."

"Maar de match van vandaag is wel belangrijk. De winnaar kan nog altijd veel hoop koesteren op Play-off I. De verliezer doet een heel slechte zaak."

10:14 vooraf, 10 uur 14. Clasico? Het is de 10e tegen de 6e in de stand. Een echte klassieker of topper kan je dat niet noemen. Wim De Coninck.

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Mehdi Carcela-González

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga, Abdoulay Diaby, Josh Cullen, Paul Mukairu, Lukas Nmecha