Anderlecht knoopt op veld van Standard opnieuw aan met de zege

Een zoutloze topper kreeg dan toch nog een pittig einde. Amallah maakte Anderlecht zenuwachtig met de 1-2, maar Standard liep op de counter helemaal in het mes en mag Play-off I op zijn buik schrijven.

tweede helft, minuut 95. Einde! Een zoutloze topper kreeg dan toch nog een pittig einde. Amallah maakte Anderlecht zenuwachtig met de 1-2, maar Standard liep op de counter helemaal in het mes en mag Play-off I op zijn buik schrijven. .

Diep in de toegevoegde tijd spelen Nmecha en Amuzu het ragfijn uit. Dauda mag het afmaken en doet dat netjes. Anderlecht haalt het met 1-3!

tweede helft, minuut 94. Dauda maakt het af! Diep in de toegevoegde tijd spelen Nmecha en Amuzu het ragfijn uit. Dauda mag het afmaken en doet dat netjes. Anderlecht haalt het met 1-3! .

Na een nerveus potje in de rechthoek van Anderlecht vangt Wellenreuther de bal. Hij legt zich erbovenop om wat seconden te stelen.

tweede helft, minuut 92. Na een nerveus potje in de rechthoek van Anderlecht vangt Wellenreuther de bal. Hij legt zich erbovenop om wat seconden te stelen. .

Bruun Larsen schotelt Dauda een geweldige kans aan om Standard te nekken, maar die laatste schrikt en mikt over.

tweede helft, minuut 88. Bruun Larsen schotelt Dauda een geweldige kans aan om Standard te nekken, maar die laatste schrikt en mikt over. .

Muleka plukt een uittrap van Bodart uit de lucht en schiet verrassend snel. Het schot van de invaller zoeft rakelings over de bovenhoek.

tweede helft, minuut 87. Bijna Muleka. Muleka plukt een uittrap van Bodart uit de lucht en schiet verrassend snel. Het schot van de invaller zoeft rakelings over de bovenhoek. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366028322992455682

82'

tweede helft, minuut 82. Amallah maakt het spannend! En weer slaagt Anderlecht er niet in om de nul te houden op verplaatsing. Wellenreuther valt weinig te verwijten, want de schicht van Amallah past precies in de winkelhaak. Standard leeft! .