LIVE: Kan OH Leuven Antwerp een peer stoven?

6' eerste helft, minuut 6. OHL en Antwerp hebben Den Dreef nog niet in vuur en vlam gezet. Een paar rommelige fases zorgen voor een weinig opwindende openingsfase. . OHL en Antwerp hebben Den Dreef nog niet in vuur en vlam gezet. Een paar rommelige fases zorgen voor een weinig opwindende openingsfase.

4' eerste helft, minuut 4. Louis Patris zag er toch zenuwachtig uit voor de aftrap. Knipperend met zijn ogen, zijn gezicht wat rood aangelopen. Bert Sterckx (Sporza). Louis Patris zag er toch zenuwachtig uit voor de aftrap. Knipperend met zijn ogen, zijn gezicht wat rood aangelopen. Bert Sterckx (Sporza)

3' eerste helft, minuut 3. Een eerste hoekschop voor Antwerp lijkt wat te kort, maar De Laet werpt zich toch nog naar de eerste paal. Veel kan hij er niet meer van bakken. . Een eerste hoekschop voor Antwerp lijkt wat te kort, maar De Laet werpt zich toch nog naar de eerste paal. Veel kan hij er niet meer van bakken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen! . Aftrap We zijn eraan begonnen!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. De plichtplegingen zijn achter de rug. Zo meteen kunnen we eraan beginnen. . De plichtplegingen zijn achter de rug. Zo meteen kunnen we eraan beginnen.



20:32 vooraf, 20 uur 32. Louis (Patris) kwam de voorbije maanden steeds korter bij een eerste basisplaats. Nu is hij er klaar voor. Dit is een goed moment om zo'n jonge kerel te testen. Marc Brys (coach OH Leuven). Louis (Patris) kwam de voorbije maanden steeds korter bij een eerste basisplaats. Nu is hij er klaar voor. Dit is een goed moment om zo'n jonge kerel te testen. Marc Brys (coach OH Leuven)

20:22 vooraf, 20 uur 22. Het is altijd de bedoeling om offensief te spelen en om spektakel te brengen. Afwachten of dat uiteindelijk ook mogelijk zal zijn vanavond. Frank Vercauteren (coach Antwerp). Het is altijd de bedoeling om offensief te spelen en om spektakel te brengen. Afwachten of dat uiteindelijk ook mogelijk zal zijn vanavond. Frank Vercauteren (coach Antwerp)

20:00 vooraf, 20 uur . Patris verrassing bij OH Leuven. Bij OH Leuven zijn er 2 wissels in vergelijking met de match tegen Club Brugge. Malinov komt opnieuw in de ploeg, achteraan is Louis Patris de verrassing. De 19-jarige verdediger maakt zijn debuut voor de hoofdmacht. . Patris verrassing bij OH Leuven Bij OH Leuven zijn er 2 wissels in vergelijking met de match tegen Club Brugge. Malinov komt opnieuw in de ploeg, achteraan is Louis Patris de verrassing. De 19-jarige verdediger maakt zijn debuut voor de hoofdmacht.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366462513961910272

19:47 vooraf, 19 uur 47. Mbokani op de bank. Wie gehoopt had op een rentree in de basis voor Dieumerci Mbokani zal teleurgesteld zijn, want Frank Vercauteren blijft rekenen op een bevlieging van Lamkel Zé in de spits. In vergelijking met de match tegen de Rangers komen Seck, Boya en De Pauw in de ploeg, ten koste van Gélin, Buta en Hongla. Mbokani wordt op de bank vergezeld door Jean Butez, de doelman die weer klaar voor de dienst is na een lange blessure. . Mbokani op de bank Wie gehoopt had op een rentree in de basis voor Dieumerci Mbokani zal teleurgesteld zijn, want Frank Vercauteren blijft rekenen op een bevlieging van Lamkel Zé in de spits. In vergelijking met de match tegen de Rangers komen Seck, Boya en De Pauw in de ploeg, ten koste van Gélin, Buta en Hongla.

Mbokani wordt op de bank vergezeld door Jean Butez, de doelman die weer klaar voor de dienst is na een lange blessure.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366460012147662854

17:27 vooraf, 17 uur 27. Club Brugge vanavond al zeker van Europees? Als Antwerp vanavond verliest tegen OH Leuven, dan is het verschil met leider Club Brugge op 5 speeldagen van het einde 15 punten (Club heeft zelfs nog 2 matchen te goed). Blauw-zwart is dan niet alleen zeker van de play-offs, maar ook dat het die play-offs als leider ingaat, waardoor het bij voorbaat zeker is van Europees voetbal volgend seizoen. . Club Brugge vanavond al zeker van Europees? Als Antwerp vanavond verliest tegen OH Leuven, dan is het verschil met leider Club Brugge op 5 speeldagen van het einde 15 punten (Club heeft zelfs nog 2 matchen te goed). Blauw-zwart is dan niet alleen zeker van de play-offs, maar ook dat het die play-offs als leider ingaat, waardoor het bij voorbaat zeker is van Europees voetbal volgend seizoen.

17:25 Maakt Dieumerci Mbokani vanavond zijn comeback? vooraf, 17 uur 25. Maakt Dieumerci Mbokani vanavond zijn comeback? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366020511134863364

17:25 - Vooraf Vooraf, 17 uur 25

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Louis Patris, Pierre Yves Ngawa, Václav Jemelka, Casper de Norre, David Hubert, Kristiyan Malinov, Xavier Mercier, Musa Tamari, Thomas Henry, Kamal Sowah Opstelling OH Leuven Rafael Romo, Louis Patris, Pierre Yves Ngawa, Václav Jemelka, Casper de Norre, David Hubert, Kristiyan Malinov, Xavier Mercier, Musa Tamari, Thomas Henry, Kamal Sowah

Opstelling Antwerp. Ortwin De Wolf, Abdoulaye Seck, Maxime Le Marchand, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Birger Verstraete, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Ortwin De Wolf, Abdoulaye Seck, Maxime Le Marchand, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Birger Verstraete, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov