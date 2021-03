Als Antwerp straks verliest, is Club Brugge vanavond al zeker van Europa

17:27

vooraf, 17 uur 27. Club Brugge vanavond al zeker van Europees? Als Antwerp vanavond verliest tegen OH Leuven, dan is het verschil met leider Club Brugge op 5 speeldagen van het einde 15 punten (Club heeft zelfs nog 2 matchen te goed). Blauw-zwart is dan niet alleen zeker van de play-offs, maar ook dat het die play-offs als leider ingaat, waardoor het bij voorbaat zeker is van Europees voetbal volgend seizoen. .