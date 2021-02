Seizoensrevelatie KV Oostende houdt stand in top 4 na mistig duel

“Ik kan de jongens niks verwijten. Het eerst kwartier was moeilijk voor ons. We kenden hun manier van spelen, maar toch werden we bij momenten nog overbluft. We kwamen er dan door, maar toen viel die jammerlijke penalty. Daarna hebben we de wedstrijd wel in handen gepakt en het ook niet meer losgelaten. Maar de efficiëntie was er niet vandaag. Dat is ontgoochelend, maar er is ook fierheid omdat we tegen één van de betere ploegen toch dominant konden zijn. Het is gewoon jammer dat we onszelf niet belonen. Als we hier vandaag gewonnen hadden, dan deden we mee voor alles wat er te winnen valt. Nu moeten we een stap achteruit zetten, maar dat is nog altijd een goede stap als je ziet vanwaar wij komen. We staan nog altijd op een goede positie en in deze competitie kan alles."