LIVE: 3 kansen zijn 3 goals voor Club Brugge in de 2e helft

tweede helft, minuut 72. Vanaken probeert zich door te zetten in het strafschopgebied, maar krijgt een arm van Hanche-Olsen in zijn gezicht geplant. Het spel gaat voort. .

tweede helft, minuut 71. Matchwinnaar Bas Dost verlaat het veld met een kamerbrede glimlach. Hij heeft 2 doelpunten extra op zijn teller staan na vanavond. Daniel Perez krijgt 20 minuten de tijd om even goed te doen. .

70'

tweede helft, minuut 70. De strijd is gestreden. Club heeft in 15 minuten tijd een kloof geslagen. Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1).